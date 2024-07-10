顧立雄視導關指部有玄機 漢光演習傳再放汽油桶練淡水河「阻絕鏈」

國防部今年度漢光40號演習將置重點於淡水河、北海岸與雙北反空機降等演訓，可能將再次演練淡水河「阻絕鏈」，圖為「漢光38號」演習預演期間，陸軍官兵操作M3浮橋車布放裝滿汽油與炸藥的串聯汽油桶。（資料照，記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習將於本月22日登場，國防部長顧立雄8日先行前往陸軍關渡指揮部視導，值得注意的是，軍方發布一張顧視導的照片顯示，其營區內布放汽油桶，可能將再度於淡水河防演習中派上用場，也就是把內置炸藥、汽油的串聯汽油桶放入河道形成「阻絕鏈」，阻絕中共登陸艇威脅我政經中樞。

國防部昨（9）日下午發布文字與照片陳述，顧立雄8日輕車簡從、不拘形式，前往關指部視導訓練實況，以面對面方式聽取基層意見，也在視導時深入一線陣地，為正執行裝備檢整等任務的官兵加油打氣並合影留念，感謝他們守護家園的奉獻。

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關指部負責北海岸與淡水河下游的防務，也是歷年漢光演習之中，捍衛政經中樞的關鍵部隊。值得注意的是，國軍發布一張顧立雄視導的照片，可見顧立雄站在數堆汽油桶前，可能是與淡水河防演練有關的裝備。

國防部長顧立雄8日視導關指部，汽油桶置於其前方，可能是用於演練淡水河「阻絕鏈」。（資料照，國防部提供）

陸軍曾於2022年的「漢光38號」演習期間，由陸軍53工兵群偕同關指部官兵，操作「M3」浮橋車，在淡水河道內拉起「阻絕鏈」，這些「阻絕鏈」以裝著炸藥、汽油的串聯汽油桶為主，由二輛「M3」浮橋車拉著繩索二端，布防於淡水河道關鍵要地。

對於淡水河道布放裝有爆裂物的串聯油桶，軍方人士曾說明，這是淡水河防「多重阻絕」手段一環，包括台北港、淡水與八里河畔及關渡大橋，都將成為拒止共軍深入的防衛要地。因為淡水河、北海岸一帶有些灘岸滿足敵登陸條件，且周遭又有台北港等關鍵設施，都可能成為敵軍進犯我政經中樞的戰略要地，因此拉起「阻絕鏈」成為「多重阻絕」一環，可拒止敵氣墊艇、登陸艇深入淡水河上游。

根據陸軍上月底發布於交通部航港局網站的演訓資料顯示，陸軍將於7月25日進行雙北地區的反空機降演練，包括台北港、關渡平原、松山機場都納入演訓範圍。雖國軍尚未公布淡水河防演練的確切時間，但據了解，軍方可能將淡水河防演練與台北港、松山機場的反空機降演練結合，使攸關中樞防衛的實兵演訓更趨於實戰化。

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