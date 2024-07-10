漢光40前哨戰 「山東號」等4軍艦現蹤我東部外海「海空聯訓」

日本防衛省統合幕僚監部昨（9）晚發布中共軍艦動態指出，一艘「山東號」航艦伴隨055、052D型飛彈驅逐艦，以及054A型飛彈巡防艦於沖程群島東南面的宮古海峽現蹤。圖為中共解放軍航艦「山東號」。（擷自日本防衛省統合幕僚監部官方報告）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部昨（9）日晚間發布中共軍艦動態，指出「山東號」航艦和055、052D型飛彈驅逐艦，以及054A型飛彈巡防艦現蹤宮古海峽；國軍今早亦表示偵獲多艘共軍機為執行「海空聯訓」而穿我空域。軍事專家呂禮詩認為，本次山東艦穿我海域可視為漢光真「假想敵」，但國防部長顧立雄今（10）早說明，軍方全程掌握山東艦動態，其實際航線比巴士海峽更南邊。

日昨晚偵獲「山東艦」 我今早偵獲37共機穿我空域

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日本防衛省統合幕僚監部（相當我國國防部參謀本部）昨晚發布的共軍軍艦動態指出，日本海上自衛隊（下稱海自）昨日在宮古海峽一帶，偵獲「山東號」航艦、055型「延安號」（舷號 106）、052D型「桂林號」飛彈驅逐艦（舷號164），以及054A型飛彈護衛艦「運城號」（舷號571）各1艘。統合幕僚監部指出，這批軍艦當時位於沖繩群島東南面約520公里，由海自第5護衛隊和空自戰機全程掌握。

日本海上自衛隊昨日偵獲「山東號」航艦、055型「延安號」、052D型「桂林號」飛彈驅逐艦，以及054A型飛彈護衛艦「運城號」各1艘。距離沖繩群島東南面約520公里，由海自第5護衛隊和空自戰機全程掌握。（擷自日本防衛省統合幕僚監部官方報告）

國防部今（10）日上午新聞稿則表示，軍方今晨0520時起陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計37架次出海活動；其中36架次逾越海峽中線及其延伸線，飛經南部及東南空域赴西太平洋，配合山東號航艦執行「海空聯訓」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍另表示，昨日上午6時至今日上午6時間，共偵獲共機35架次、共艦8艘次於我台海周邊活動。

國防部今（10）日上午指出，軍方今晨0520時起陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計37架次出海活動，配合山東號航艦執行「海空聯訓」；而昨日上午6時至今日上午6時間，則偵獲共機35架次、共艦8艘次於我台海周邊活動。（國防部提供）

呂禮詩指共軍演訓將與漢光重疊 顧立雄稱「全程掌握」

軍事專家、前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩，昨晚引述日本統合幕僚監部報告指稱，共軍山東艦穿越巴士海峽抵達台灣東部的菲律賓海，對於今年取消假想敵的「漢光40號」演習而言，可謂貨真價實的解放軍現身在周圍。

呂禮詩指稱，山東艦今年首次通過巴士海峽進入菲律賓海演訓，時程應會與7月22日至26日的國軍「漢光40號實兵演練」重疊，前幾天穿越日本西南諸島的無人機及編隊都是為山東艦開路，至於是否會與中俄編隊會合，只能等待日本防衛省統合幕僚監部提供相關資訊。

而今早赴立法院國防委員會報告的國防部長顧立雄回應，山東艦航線並非經過巴士海峽，而是自更南邊的巴林塘海峽前往西太平洋，並表示相關動態皆由情監偵手段充分掌握。

國防部長顧立雄今（10）早於立法院國防委員會受訪時表示，山東艦的航線不是經過巴士海峽，而是自更南邊的巴林塘海峽前往西太平洋，並表示相關動態皆由情監偵手段充分掌握。（記者陳逸寬攝）

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