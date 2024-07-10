增加射擊精準度 顧立雄表態將全軍採用新式步槍光學瞄具

國防部長顧立雄今（10）日表示，T112步槍的光學瞄具預算會逐年編列、逐步到位。圖為裝設光學瞄具的T112步槍。（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部軍備局今年4月展示最新T112國造新式步槍研發成果，這款採用5.56公厘子彈的新槍已進入量產階段，第一階段將量產25000支。國防部長顧立雄今（10）日表示，T112步槍的光學瞄具，也會逐年編列預算採購、逐步到位。另外，新型6.8公厘子彈會在年底前完成研製與交軍測評。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

民進黨立委王定宇詢問，立院國防委員會在軍備局展示新槍後，也有安排考察，其中沒當過兵的立委林憶君，靠著光學瞄具也能打滿靶。他詢問，該槍量產後，能否讓全軍「標配」光學瞄具？且瞄具不用對外採購，而是國內兵工廠自產。

請繼續往下閱讀...

陸軍參謀長陳建義中將表示，該光學瞄具效能的確良好，整體規劃書也在本月會送至行政院，目前籌購是先以特戰和下車戰鬥人員為主。

王定宇說，據了解，兵工廠已在研發6.8公厘口徑子彈，今年底可能會有成果，北約、美軍跟共軍都也都在使用6.8公厘口徑子彈，但現在國軍還是在使用5.56公厘口徑子彈。目前生產新式步槍是否要換裝6.8公厘子彈，這是重大決策，不然可能要再等20年的下一代步槍。

對此，顧立雄表示，6.8公厘口徑子彈的研發會在今年開始進行，今年底會完成研製跟交軍測評，光學瞄準具的設備也會逐年編列預算採購、逐步到位，供全部戰鬥人員使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法