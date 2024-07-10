漢光演習求真發揮「擊殺鏈」 鍾樹明：不縮短距離、不借景、不展示

陸軍司令鍾樹明上將昨（9）日指出，今年度漢光演習實兵演練，不實施縮短距離、不移地借景演練及展示課目。實兵、實地、實時的求真指揮作戰演練，才能充分磨練、發揮「擊殺鏈」機制。圖為去年漢光演習八里海灘現地作戰。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕年度漢光演習將於本（7）月22日至26日登場，陸軍司令鍾樹明上將昨（9）日前往南部先期視導實兵現地戰術演練，他轉達上級指導指出，今年度漢光演習實兵演練，不實施縮短距離、不移地借景演練及展示課目。實兵、實地、實時的求真指揮作戰演練，才能充分磨練、發揮「擊殺鏈」機制。

據《青年日報》報導，陸軍司令鍾樹明上將昨日在政戰主任史順文中將、士官督導長林榮華及各級參謀官的陪同下，前往第4作戰區視導「漢光40號演習」實兵演練現地戰術情形，並轉達轉達參謀總長梅家樹上將的指導表示：今年度漢光演習實兵演練，不實施縮短距離、移地借景演練及展示課目，採實兵、實地、實時、實裝方式誘導部隊，執行聯合作戰計畫演練。



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由於以往年度漢光演習為求降低部隊負荷或擾民因素等，經常縮短作戰移動距離，或是靠「想像力」移地借景，模擬戰場可能圖像，亦或是為了視導或外界觀感而多流於科目展示性質。此次鍾樹明的工作指導明示，以上不符合實戰場景的假定今年都不予實施；為求真實，部隊應照實際作戰距離，前往實際作戰區進行防衛，當中同時亦考驗指揮管制層級的計畫作為，以因應戰況持續變化的戰場。

鍾樹明昨日前往第4作戰區視導「漢光40號演習」實兵演練現地戰術情形。他指出，各級指揮官就是此次演習最佳的假想敵，因此必須充分了解敵可能行動，並思考如何運用輔助狀況訓練部隊在敵情下練兵。（青年日報提供）

鍾樹明指出，各級指揮官就是此次演習最佳的假想敵，因此必須充分了解敵可能行動，並思考如何運用輔助狀況訓練部隊在敵情下練兵；同時他也強調，各層級的周密情報蒐集與掌握也是行動重點。

他進一步補充表示，若要充分發揮最終殲敵之「擊殺鏈」效能，事前的「情報鏈」、作戰的逐級「指揮鏈」、後勤補給的「後支力」以及資訊傳達的「通信鏈」，彼此緊密連結，缺一不可。官兵必須在同樣的作戰意識下，並熟悉自身任務與責任範圍，才能確保戰時各單位、各層級均能有序行動。



針對今年漢光演習之變革，國防部在日前的回應說明，今年漢光演習採實兵、實裝操演方式，驗證各級部隊執行聯合作戰計畫之能力，並全面檢視國軍全戰力備戰成效；實兵演練期間，將依統裁部設計仿真戰場想定及狀況，誘導防衛軍執行各項演練。梅家樹日前於視導時也指出，各單位主官應依據不同層級所面對的敵情威脅及敵可能行動，設計各種可能發生的狀況，以貼近戰場的實況。

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