深海獵殺者！美海軍首艘搭載無人潛航器的潛艦即將服役

美國海軍水手在進行水雷反制演習時，將一艘「雷姆斯600」型無人潛航器（REMUS 600 UUV放入了水中。（取自美國海軍專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在科技高速發展的浪潮下，世界各國海軍都積極投入無人化系統的研發和應用，美國海軍也不例外。根據軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）7月9日報導，美國海軍將在今年部署首艘搭載新型無人潛航器的潛艦，這項舉措象徵著美國海軍邁入無人化作戰時代的重要里程碑。

據報導，美國海軍潛艦部隊司令高徹少將（Vice Admiral Rob Gaucher）今年5月在英國范堡羅（ Farnborough）舉行的2024年海軍領袖聯合海軍活動（CNE 24）會議上，公開了這一消息。他表示，美國海軍將在未來幾週內，為德拉瓦號（USS Delaware）潛艦安裝無人潛航器，並預計在年底前完成部署。

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德拉瓦號是維吉尼亞級核動力攻擊潛艦的第18艘，由美國最大軍事造船公司亨廷頓·英格爾斯工業（HII）建造。這艘潛艦將搭載由HII製造的「雷姆斯600」型無人潛航器（REMUS 600 UUV），該型無人潛航器已於2023年底成功在德拉瓦號上進行測試，並可透過潛艦的魚雷發射管發射和回收。

高徹少將強調，發展全面的以潛艦為基礎的無人潛航器作戰能力，是美國海軍發展潛艦部隊未來作戰態勢的關鍵。他指出，目前潛艦部隊對無人潛航器的使用還不夠頻繁，但這個發展過程將在2024年加速。

美國海軍將利用德拉瓦號的部署，在歐洲海域進行演習，並測試無人潛航器的各種應用，例如：偵察、監控、通信中繼、目標攻擊等。這將有助於提升美國海軍在水下領域的作戰能力，同時也代表著美國海軍正在積極探索無人化系統在未來海戰中的應用。

美軍潛艦。（取自美國海軍專頁）

美國海軍也將致力於發展更多無人化系統，並增加相關演習和訓練，以便在未來能夠更加頻繁地使用無人化系統。高徹少將表示，美國海軍已經準備好，迎接無人化系統時代的到來。

事實上，美國海軍在無人化系統的研發和應用方面，一直走在世界前列。例如，TTL&R（發射、追蹤、定位和回收）技術，就是澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協議第二階段的重要成果，將有助於提升潛艦的作戰能力，尤其是在海底和海床作戰方面。這項技術也將為美國海軍在未來水下作戰中，提供更多選擇和優勢。

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