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總價高達306億元！羅馬尼亞陸軍採購南韓K9自走砲

2024/07/10 13:41

南韓防衛事業廳10日證實，韓華航太已與羅馬尼亞國防部簽署1份總價高達1.3兆韓元的武器採購協議。圖為K9自走砲。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓防衛事業廳10日證實，韓華航太（Hanwha AeroSpace）已與羅馬尼亞國防部簽署1份總價高達1.3兆韓元（約新台幣306億元）的武器採購協議，採購的武器包括54輛K9自走砲、36輛K10彈藥補給車和彈藥等。

《韓聯社》報導，羅馬尼亞成為繼澳洲、埃及、印度、挪威、愛沙尼亞、土耳其、波蘭和芬蘭之後，第9個採購K9自走砲的國家。值得一提的是，這是羅馬尼亞近7年來最大規模的武器採購案。去年11月，羅馬尼亞便曾自南韓引進神弓防空飛彈（Chiron）。

南韓防衛事業廳指出，兩國去年迎來建立戰略夥伴關係15週年，持續加強高層交流。南韓國防部長申源湜上月訪問羅馬尼亞時，雙方協商後就本次採購案達成共識。

據悉，羅馬尼亞正啟動新一代步兵戰鬥裝甲車項目，南韓防衛事業廳將積極向其推銷AS21「赤背蛛」（Redback）步兵戰鬥車，持續加強兩國在防務和軍工領域的合作。

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