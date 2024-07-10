顧OH-58D直升機命脈 陸軍19.18億續維陸航「奇奧瓦戰士」8年後勤

我國陸軍現役的OH-58D戰搜直升機，近年面臨消失性商源問題，致軍方積極尋求國內航工資源鞏固後勤體系，而先前曾承包該型直升機商維案的亞洲航空公司（簡稱亞航）將自今（2024）年9月起，續為「奇奧瓦戰士」機隊顧命脈。（本報資料照）

〔記者陳治程／台北報導〕我國陸軍航空旅現役的OH-58D「奇奧瓦戰士」（Kiowa Warrior）戰搜直升機，近年面臨消失性商源問題，致國軍須提前購儲足夠維保零料件、並強化國內後勤保修體系；先前執行8年商維案將屆，國防部今（10）日宣布，未來8年將再投入新台幣19.18億餘元，持續為陸航的「奇奧瓦戰士」機隊顧命脈。

政府電子採購網決標公告指出，這項「戰搜直升機策略性整機商維」招標案，上（6）月初已由亞洲航空公司（簡稱亞航）得標、決標金額達新台幣19億1887萬9173元、較軍方原定的新台幣20億8573萬8232元，少了1億6千6百餘萬元：全案將自今（2024）9月起，一路執行至2031年底，將繼今年執行完畢的8年商維案後，續為陸航OH-58D直升機隊的後勤體系「顧命脈」。

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政府電子採購網今（10）日公告，國防部未來8年將投入新台幣19.18億餘元，執行「戰搜直升機策略性整機商維」案，並續委亞洲航空公司（簡稱亞航）進行維保。（擷自政府電子採購網）

我國陸航的OH-58D戰搜直升機，過去是以「陸鵬專案」分批購入的39架同型機所組成，2002年完成接裝並成軍服役，現有37架分於陸航601、602旅，以及飛訓部三地，服役超過20年；而美軍隨著新一代偵察直升機（FARA）計畫展開，陣中的「奇奧瓦戰士」機隊也面臨屆壽，最終於2017年全數除役。

為保該機隊後勤維保無虞，國軍於2017年投入新台幣15.12億餘元，委由亞航承包8年的商維作業之後，隔（2018）年再挹注4.9億餘元購入12年份庫存零件，全力避免消失性商源問題影響機隊妥善。

然而，陸航OH-58D直升機曾在2018至2020年間三度發生「摔機」事故，其中第三次重落地事故不幸造成2位601旅飛官殉職，引發外界對該型機妥善率的質疑；而今軍方在契約將屆之際展開新一期商維案招標，也宣告陸軍仍將投入資源，再度為OH-58D機隊「續命」。

我國陸航的OH-58D直升機隊已服役20年餘，儘管美軍同型機已除役，然在國內航工資源挹注下，未來10年仍可續見這款空搜之眼在空中馳騁。圖為本月3日參與「三軍聯合作戰訓練測考113-2號操演」、期間發射2.75吋海神火箭彈的OH-58D戰搜直升機。（取自青年日報）

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