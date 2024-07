烏克蘭戰場出現「空中狙擊手」！輕型飛機化身無人機獵殺者

烏克蘭反制俄軍無人機再出奇招,輕型飛機化身「空中獵殺者」,圖右下方紅框處是目標無人機。 (取自X平台)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏俄戰爭催生許多創新戰術和武器運用,其中無人機的攻防戰尤其引人注目。為了有效反制俄羅斯無人機的威脅,烏克蘭近期開發出一個令人意想不到的戰術:將輕型飛機改裝成「空中射擊平台」,搭載精準射手,在空中獵殺敵方無人機。

根據美國軍事網站「戰區」(The War Zone)7月9日報導,烏克蘭軍方利用國產的「航空實踐」A-22(Aeroprakt A-22)輕型飛機,搭載一名狙擊手,並讓其使用疑似為「小寶寶」步槍(Malyuk rifle)的武器,在空中對小型固定翼無人機進行射擊訓練。從流出的影片可以看到,狙擊手坐在駕駛員左側,當飛機接近目標無人機時,狙擊手沉著瞄準,成功將其擊落。

請繼續往下閱讀...

報導指出,這個「空中狙擊手」的構想來自於烏克蘭國防情報總局(GUR)。由於俄羅斯軍隊頻繁使用無人機對烏克蘭境內目標進行偵察和攻擊,烏克蘭軍方必須找到有效的方法來反制這些威脅。

烏克蘭軍事記者博奇卡拉(Roman Bochkala)分析,俄羅斯近期對烏克蘭多個機場發動的彈道飛彈攻擊,都仰賴無人機進行長時間的偵察和目標定位,而傳統防空系統在對付這些小型、低空飛行的無人機時,效果並不理想。

相較之下,輕型飛機具有機動靈活、成本低廉、操作簡便等優勢,且A-22輕型飛機擁有良好的視野和射擊角度,非常適合改裝成「空中狙擊手」。更重要的是,A-22的續航距離約為1100公里,足以執行長時間的空中巡邏任務。

事實上,A-22輕型飛機的多功能性,在烏俄戰爭中已經得到驗證。烏克蘭軍方先前就曾將其改裝為自殺式無人機,對俄羅斯境內的軍事目標發動攻擊。

烏克蘭狙擊手朝藍色十字瞄準鏡標示的目標無人機開火,(取自X平台)

然而,將輕型飛機改裝成「空中狙擊手」也面臨一些挑戰。例如,狙擊手需要接受嚴格的訓練,才能在空中精準命中移動的目標,而地面部隊也需要建立完善的情報網絡,才能及時發現、識別和定位敵方無人機,並引導「空中狙擊手」進行攔截。

報導指出,儘管存在這些挑戰,但考慮到無人機在現代戰爭中的重要性,以及其日益普及的趨勢,烏克蘭的「空中狙擊手」戰術,很可能成為未來反制無人機的重要手段之一,並為其他國家提供借鑒。

Footage of a Ukrainian HUR MO operator shooting down a UAV with an automatic rifle from the Aeroprakt-type ultralight aircraft during training. pic.twitter.com/pIwKxLuqTb