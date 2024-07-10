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為我國作戰艦「續命」 海軍15億神秘長約 委請美國幫忙「把脈」

2024/07/10 16:11

在近年台海操勞的戰備局勢下，艦艇之後勤與維修鑑定是維持戰備的當務之急，而海近日斥資15.3億元與美方簽訂長達7.5年的合約，為「續命」做後勤檢定分析。圖為挺後勤焊工作業。（圖片取自中華民國海軍臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國海軍各式大型主戰艦艇已使用平均至少30至40年，許多艦艇無論購自美軍退役艦，亦或是仿造美規的自製艦，在近年台海操勞的戰備局勢下，艦艇的後勤與維修鑑定是維持戰備的當務之急，儘管美方廠商多持續協助為我國海軍進行「續命」支援，不過通常這方面的資訊通常都相當神秘低調。

由於我國海軍艦艇諸多都是美系船艦，因此美國與我國的長期後勤技術協助肯定不在話下，而政府電子採購網今（10）日公告的決標資訊中，海軍斥資15.3億元與美方簽訂長達7.5年的合約，卻格外引人好奇。

根據政府電子採購網今日公告的決標資訊顯示，國防部所屬中華民國駐美軍事代表團已與美方簽約，將斥資15億3057萬9938元以特定廠商的限制性招標方式，為我國海軍艦艇提供後續技術支援，資訊亦進一步透露該技術服務屬勞務類的技術檢定與分析服務，履約時間自今（113）年7月3日起至民國120年12月底為止，簽署長達7年半的後勤合約。

值得注意的是，得標廠商為美國在臺協會（A.I.T），這是我國軍方與美方的慣例合作模式，並不會言明廠商名稱，而是統一透過美國在臺協會為代表處理。此外，儘管公開資訊並未透露該項技術鑑定支援是否針對特定艦艇，不過其履約地點為高雄左營，該處除了是艦隊大本營外，亦包含151艦隊、海軍教準部、後勤補給與艦隊保修等單位駐紮，因此難以斷言是否屬於何種單位或艦種。

消息人士今指出，此案並非如推測的針對單一艦艇，而是有請美方針對我國海軍各式艦艇的日常後勤協助之合約，以維繫海軍艦艇的妥善率與作戰能力。

以此長時合約來看，這項長達7年半的技術服務共斥資15.3億元，平均每年約2億元的金額，再分配至整個海軍艦隊的技術支援，相較下來這項勞務性的技術檢定支援並不算特別昂貴，仍屬日常後勤之合理範圍。該合約也表明，至少這項技術支援可以持續至民國120年，表示我國的高齡艦艇還可「續命」再繼續扛戰備數年。

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