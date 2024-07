俄羅斯伏爾加格勒地區油庫 遭烏無人機襲擊起火

烏克蘭武裝部隊使用無人機,襲擊俄羅斯伏爾加格勒地區頓河畔卡拉奇的油庫,造成油庫起火燃燒。(圖擷取自 X )

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中,烏克蘭無人機在戰爭期間屢建戰功,有消息指出,烏克蘭武裝部隊使用無人機,襲擊俄羅斯伏爾加格勒地區頓河畔卡拉奇的油庫,造成油庫起火燃燒。

綜合外媒報導,烏克蘭無人機在當地時間9日夜間對伏爾加格勒地區的石油公司的油庫發動攻擊,當地緊急部門已派出消防車與消防人員滅火,當局聲稱沒有造成人員傷亡,火勢已經被控制住。

俄羅斯國防部聲稱,9日夜間擊落了來自不同地區的38架烏克蘭無人機,當地居民聲稱,8日晚間聽到數聲爆炸聲響,油庫方向就有火光。

⚡????????????????An oil depot in Kalach-on-Don burns in Russia's Volgograd region as a result of a UAV attack pic.twitter.com/VSuoCVk0tL