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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄羅斯伏爾加格勒地區油庫 遭烏無人機襲擊起火

2024/07/10 16:32

烏克蘭武裝部隊使用無人機，襲擊俄羅斯伏爾加格勒地區頓河畔卡拉奇的油庫，造成油庫起火燃燒。（圖擷取自 X ）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續中，烏克蘭無人機在戰爭期間屢建戰功，有消息指出，烏克蘭武裝部隊使用無人機，襲擊俄羅斯伏爾加格勒地區頓河畔卡拉奇的油庫，造成油庫起火燃燒。

綜合外媒報導，烏克蘭無人機在當地時間9日夜間對伏爾加格勒地區的石油公司的油庫發動攻擊，當地緊急部門已派出消防車與消防人員滅火，當局聲稱沒有造成人員傷亡，火勢已經被控制住。

俄羅斯國防部聲稱，9日夜間擊落了來自不同地區的38架烏克蘭無人機，當地居民聲稱，8日晚間聽到數聲爆炸聲響，油庫方向就有火光。

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