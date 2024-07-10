國防創新小組設於整評司而非資規司 顧立雄：國防部會來統籌

國防部參考美國「國防創新單位」作法，成立「國防創新小組」，並轄屬整評司。國防部長顧立雄今天表示，創新小組轄整評司而非資規司，是因為資規司已有國防工業發展基金的資源可運用，國防部會統籌相關資源提供給民間。（記者王藝菘攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部參考美國「國防創新單位」作法，成立「國防創新小組」，並轄屬整評司，已於今年二月一日成立。國防部長顧立雄今天表示，創新小組轄整評司而非資規司，是因為資規司已有國防工業發展基金的資源可運用，國防部會統籌相關資源提供給民間。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委羅美玲詢問，創新小組除了整合，還有分層負責研發不同技術備便水準的概念，是否會跟中科院重複?

顧立雄說，創新小組並無研發能量，它是做民間科技調研、媒合的橋樑。他補充，整評司有個電腦模擬系統，會研究出較佳之戰術戰法與行動方案，並導入適合形成不對稱作戰優勢的武器或系統，不然現在的研發都要耗費很長時間。

顧立雄說，雖然設立創新小組，但並沒有完全放棄中科院基礎等級的研發。因為若民間沒有能力，還是需要中科院來做。他舉例，火工部分，民間因受槍械彈藥管制條例限制，所以都需要中科院研發。創新小組成立後，中科院的研發不但不會弱化，應該會隨著評估的結果，要做整合的工作，或是提升技術備便水準等級達到量產目標，應該是會有更多工作，只是縮短研發期程。

顧立雄並於國民黨立委黃仁質詢時表示，有人一開始認為創新小組是學美國的國防高等研究計畫署（DARPA），但次世代未來戰機等武器「我們是做不來的，我們做得來的就是以有限資源引進成熟裝備或系統技術，快速形成戰力」。

中科院院長李世強於民進黨立委陳冠廷質詢時表示，贊同委員建議採美國其他交易協議（OTA）機制，在DIU成立後，未來新式裝備量產的第一架和最後一架，會不斷引進成熟技術，性能一定持續提升，不會從頭到尾都一樣。

媒體並於會後詢問，資規司其中一職權就是推動民間參與國防產業，為何創新小組設在整評司?特別是2016年也曾提議在資規司下要設立科技室。

顧立雄回應，資規司的資源是在國防工業發展基金，這部分有一定的額度可以運用。民間如果要尋求解決方案的話，那他可能要做一些支出，國防部會在工業發展基金相關的委託案來運用資源。這些資源不是像給中科院的資源這麼大，但是他認為國防部可以來做這樣的規劃這樣子。資源規劃司相關的資源，國防部會來統籌運用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法