打靶贏參謀總長 獲「神助攻」的立委林憶君倡光學瞄具好處

民眾黨立委林憶君。（圖片擷取自林憶君臉書）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部長顧立雄今日在立法院透露，國軍將「標配」光學瞄具增加打靶精準度，民進黨立委王定宇還點名沒剛過兵的民眾黨立委林憶君，在參訪國軍部隊時，藉由光學瞄具輔助「滿靶」，打得比參謀總長還要好。對此，林憶君證實此事，並建議無論是多倍率瞄具或內紅點瞄具，都應列為制式裝備，使官兵可更快速瞄準目標。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）後，對建軍整備有何革新作法及未來預期成效」，並備質詢。王定宇提及沒當過兵的民眾黨立委林憶君日前參訪軍備局，並試打新式國造T112步槍時，在光學瞄準具的輔助下竟打出滿靶，比參謀總長當天打靶成績更好。

請繼續往下閱讀...

T112步槍。（資料照）

林憶君今日證實此事並表示，相較現役T91步槍，T112步槍有效射程從400公尺提高至600公尺，符合現代戰場型態演變，彈若要發揮T112長距離精準射擊的潛力，還需搭配多倍率瞄準鏡；若戰場在城鎮地區，雙方士兵將比較誰能先快速瞄準目標，而內紅點瞄具比起現有的機械式覘孔，能大幅提升士兵瞄準速度。因此無論是多倍率瞄具還是內紅點瞄具都應列為制式裝備。



林憶君說，台海防衛戰的地面戰場，可能有一大部分是近距離交戰的城鎮戰，但城鎮外的交戰距離仍將拉長，下一代步槍需依戰場需求，在快速瞄準與長距離精準射擊中迅速轉換，因此，能否普遍配備槍枝瞄具將是關鍵。她也建議，國防部甚至應考慮開放一定程度的戰鬥個裝自購，讓官兵依照自身使用習慣選擇自己的裝備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法