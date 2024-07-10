苦於「這項」零件產能不足 國造夜視鏡力拼今年底交付守備部隊

圖為陸軍特戰部隊6人小組上周六在全國高中職儀隊競賽決賽場邊「全副武裝」現身台北市自由廣場，而各組員頭盔上安裝的，即是國造TS-96型夜視鏡。（記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化國軍官兵作戰射擊效率，國防部長顧立雄今（10）日於立法院外交及國防委員會報告期間表示，新型T112步槍將全面搭載光學瞄具，並以逐年預算配賦到位。然而，國防部近日送交立法院的書面報告陳述，原定去（2023）年配發常、後守備旅的夜視鏡，因夜放管缺料，預計今（2024）年底才會全數交貨。

國防部最初是在去（2023）年國防預算中，因應「後備戰力提升」專案編列新台幣17億5990萬元，由陸軍司令部統籌建案，委由軍備局「步機槍夜視鏡」、「頭戴式夜視鏡」生產兩型合計近萬具裝備，並於同年度全數配發各部隊使用。

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上述所指的「步機槍夜視鏡」、「頭戴式夜視鏡」，其正式名稱分別為TS-93、TS-96夜視鏡，由軍備局401廠研製。前者功能如其名，可安裝在T91、T75班用機槍等裝有戰術滑軌的槍枝上，最大倍率6倍、觀測距離可達600公尺，其通電操作時間可達20小時；後者則依任務性質，分為特戰部隊用的單眼單筒、以及一般部隊用的雙眼單筒，在加裝倍率物鏡後最高可放大4倍、觀測距離600公尺遠。

圖為國造TS-93式機／步槍夜視鏡。（圖取自青年日報）

而國防部送交立法院的書面報告指出，原因應後備戰力提升專案，而委由軍備局401廠生產計1萬308具夜視鏡，並將配賦陸軍11支常備步兵旅、1支陸戰新訓旅，後備戰車群與機步群共14個單位。

報告寫道，因夜視鏡核心裝備「光放管」受俄烏戰爭、國際情勢致外購排擠，期間雖協調401廠擴大產能，但截至去年底仍僅獲得1750個光放管、生產466具TS93、1284具TS96，至今尚欠8558具夜視鏡待交貨。針對軍備交付延宕，軍方已每周定期透過駐美、駐歐採購組向國外原廠催貨，力求今（2024）年11月底前履約完成，強化常、後守備部隊夜戰和偵蒐能力。

國軍原欲委由軍備局401廠生產籌獲逾萬具戰術夜視鏡，強化常、後守備部隊夜間作戰和偵蒐能力；但外購的核心裝備夜放管受俄烏戰爭與國際局勢影響產能，至今僅交貨1750具與陸軍部隊，目前正以一周一催的方式透過駐美和駐歐人員向原廠要貨，力求在今年底前全數交付守備部隊。（圖取自青年日報）

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