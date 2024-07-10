國軍研發更強的6.8公厘步槍 卻可能有變重、攜彈量減等代價

國防部將研發6.8公厘的步槍與子彈，圖為美軍官兵手持XM7突擊步槍、XM250班用機槍情形。（圖片擷取自美國陸軍第一旅戰鬥團臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長顧立雄今（10）日在立法院證實，國軍將研發採用口徑6.8公厘的步槍與子彈，陸軍司令部近日送至立法院的書面報告進而陳述，若以美軍經驗研判，6.8公厘步槍全重達3.7公斤、彈匣容納20發子彈，遜於國軍T91步槍3公斤重、彈匣容納30發子彈，但仍納入科研規劃重點，提升部隊作戰效益。

國防部現役步槍皆採用5.56公厘口徑的子彈，與多數北約國家採用子彈規格相符，不過，美軍近年推動「下一代班用武器」（NGSW）的研發工作，新一代XM7突擊步槍、XM250班用機槍都採用6.8公厘子彈，穿透力優於5.56公厘彈藥，美軍101空降師已於今年3月起接裝這批新槍。

國軍新款T112步槍仍採用5.56公厘子彈。（資料照）

立法院外交及國防委員會今日邀請顧立雄進行專案報告、備詢，民進黨立委王定宇關切採用6.8公厘子彈的步槍研製進展，顧立雄表示，6.8公厘口徑步槍的研發在今年起進行，年底將會完成研製跟交軍測評。

陸軍司令部近日送至立法院的書面報告也陳述，北約各國現仍主要發展5.56公厘步槍，因為6.8公厘步槍與彈藥的研改，會增加槍械重量與體積，影響近距離戰鬥、裝彈數與人員攜行量。

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陸軍報告舉例，美軍研製的6.8公厘步槍的槍重3.7公斤，彈匣僅能容納20發子彈，但我國現役T91步槍為3公斤，彈匣可容納30發子彈，將影響作戰持續力。另外，6.8公厘步槍具高膛壓、高初速特性，軍備局生製中心須重新研發槍枝機構、彈藥材質，初步評估研製時程需要1年。

這份報告也陳述，美軍現役採用5.56公厘口徑的M4、KH416等步槍，搭配M855A1增強型彈藥，已可中距離貫穿三級抗彈板，造成有效殺傷，可作為陸軍彈藥提升的參據。軍備局生製中心也因應各國軍武發展趨勢，將5.56公厘彈藥精進、6.8公厘步槍及彈藥評估納入科研規劃重點，提升地面部隊作戰效益。

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