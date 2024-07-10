移動式鐵路月台有譜？ 中科院樣品上月交付陸軍測評

有關國軍選購「移動式端末月台」之進度，據國防部報告表示，中科院委製的樣品於上（6）月應已送交軍方進行測評，倘若試行符合測評需求將辦理後續籌購事宜。圖為美軍機動組裝式月台。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／台北報導〕鐵路運輸是國軍大部隊、重裝備長途運輸的主要選項，然而，全台目前僅47處可進行裝備上、下板的端末月台，其中僅16處經常使用且符合國軍需求。為滿足戰時野戰上、下板的彈性需求，國防部書面報告陳述，其委由中科院研製的「移動式端末月台」樣品，上（6）月已送交軍方測評，若符合需求，將辦理後續籌購。

針對立委關切固定式端末月台不足，以及「移動式端末月台」開發、採購等議題，國防部近日送至立法院的書面報告陳述，國軍鐵路運輸均仰賴台鐵公司固定式端末月台，全台具有端末月台的鐵路場站計有47處，較常使用場站計新竹站等16處，可滿足作業需求。

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不過，國防部指出，為使支援更具彈性，其已於民國111年偕同中科院研發「機動式端末月台」，刻由中科院執行樣品採購製作，現已完成研改及內部測試驗證，並表訂今年6月移交軍方試行測評，倘若效益評估符合需求，再據以辦理後續籌購事宜。不過，這份報告並未對外說明最新測試進度與狀況。

針對機動式端末月台利弊，《陸軍後勤季刊》110年第三期的內容點出，國軍應盡速採購機動式的端末月台，因為機動月台不僅造價低廉，還能提供部隊多元的裝運場址，進一步下降運輸成本，更能在車站設施和鐵路遭到破壞時，仍提供一定距離的鐵路運輸能量。

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