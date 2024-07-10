俄羅斯飛彈襲擊基輔兒童醫院 西方元件助長侵略

掛載於Tu-95MS戰略轟炸機的X-101巡弋飛彈。（圖取自俄羅斯航空太空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯在北約峰會前，8日對烏克蘭發動一波猛烈空襲，其中1枚飛彈擊中基輔奧赫馬迪特兒童醫院（Okhmadyt Children's Hospital）一間兒童醫院，這波攻擊至少造成41人死亡，震驚國際社會。同時，俄羅斯襲擊所用的Kh-101（X-101）巡弋飛彈，被揭發竟包含大量西方元件，揭示俄羅斯逃避制裁的手段。

襲擊基輔兒童醫院的飛彈殘骸。（取自烏克蘭SBU專頁）

據英國《金融時報》9日報導，烏克蘭總統辦公室提供的分析顯示，Kh-101飛彈可能包含超過50種不同的西方製造元件，其中2種晶片來自總部設在瑞士日內瓦的意法半導體集團（STMicroelectronics），其他元件則來自德州儀器（TI）、亞德諾半導體 （Analog Devices）及英特爾（INTEL）等廠商，這些晶片元件幾乎全部都是從中國流入俄羅斯。

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烏克蘭總統辦公室公布的Kh-101飛彈部分電子元件清單，這5種元件源頭都是中國，其中3種產地也是中國。（取自烏克蘭總統辦公室）

Kh-101是俄羅斯最先進的巡弋飛彈之一，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，生產量從每年56枚激增至2023年的420枚。目前，尚無證據顯示任何主要供應商違反制裁規定，但這些元件可能是由不遵守制裁規定的買家轉售的。

據報導，儘管俄羅斯無法直接從西方國家購買軍用元件，但他們利用非軍事用途的西方微處理器和其他先進技術進行武器製造。民用元件的穩定性和保護能力不如軍用電子元件，這可能是造成俄羅斯飛彈準確率不高的原因。

美國專家分析，俄羅斯巡弋飛彈的失誤率可能高達20%，原因是走私的元件導致導航失準、無法因應亞音速飛行，甚至完全無法發射。

分析人士認為，俄羅斯鎖定奧赫馬迪特兒童醫院院，並非失誤或被烏克蘭防空系統擊落。奧斯陸大學（University of Oslo）博士後研究員法霍夫曼（Fabian Hoffmann）指出：「飛彈機身沒有明顯損壞，噴氣口也正常。飛彈沒有翻滾，而是以受控的彈道飛行。這看起來更像是對目標的精準攻擊，而不是意外。」

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