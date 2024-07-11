中菲緊張！菲律賓空軍赴澳洲參加多國聯合軍演 61年來首次

菲律賓空軍FA-50戰機和人員10日抵達澳洲北部，與美國和澳洲等20多個國家進行聯合作戰訓練。這是菲國空軍60年來首次前往海外參與這類軍事行動。 （法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓和中國在南海緊張對峙之際，菲律賓空軍戰機和人員10日抵達澳洲北部，與美國和澳洲等20多個國家進行聯合作戰訓練。這是菲國空軍60年來首次前往海外參與這類軍事行動。

FA-50戰鬥攻擊機是南韓研發的輕型攻擊機，菲律賓在2014年採購12架。（路透檔案照）

菲律賓空軍出動4架FA-50戰機和約162名人員，參加這場代號為「漆黑」（Pitch Black）的多國聯合演習。演習地點位於澳洲中北部的北領地（Northern Territory），共有20多國部隊和140架飛機參演，包括美國F-22戰機與澳洲的F-35A、F-18戰機等。

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演習指揮官、皇家澳洲空軍准將羅賓森（Pete Robinson）表示，這是菲律賓空軍自1963年以來首次將戰機派往海外，澳洲很榮幸被選為第一個部署地點。

菲國戰機將和他國空軍合作，「解決一些針對假想敵和地面威脅的複雜問題」。羅賓森指出，北領地提供廣大空域，可提升從空中纏鬥到利用雷達和飛彈系統，在視距外與敵人交戰的能力。

FA-50戰鷹（Fighting Eagle）戰鬥攻擊機是南韓航空宇宙產業（KAI）研發的輕型攻擊機，2011年5月首飛成功，2013年8月交付南韓空軍，2014年10月正式投入實戰部署。菲律賓在2014年3月與南韓簽訂採購合約，以總價189億披索（約118億台幣）採購12架。

菲中2國在南海爭議海域的主權糾紛持續惡化，雙方船隻頻繁爆發衝突。彭博10日報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，正推動提高國防預算，希望將相關開支在國內生產毛額（GDP）的佔比提高到1％以上。估計2024年菲國軍事預算將增加到48億美元（約1577億台幣）。

菲國軍方正積極提升其實力，以彌補其在與中國海上對抗中的軍事裝備消耗，並將軍隊的老舊硬體現代化，包括二次世界大戰時期的老舊戰艦，以及美軍在越戰時期使用的直升機。菲國參謀總長布勞納日前表示，菲國希望採購長程多用途戰機，但尚未決定要採購何種戰機。

澳洲戰略政策研究所分析師葛蘭姆指出，菲律賓和美國雖簽署共同防禦條約，但菲國空軍和海軍仍將承擔第一道防線的責任，而在南海情勢緊張下，菲國感受到來自中國的威脅，馬尼拉當局正試圖改善本身的防禦能力。

菲國8日與日本簽署「相互准入協定」（RAA），允許雙方部隊交流，凸顯菲國尋求擴大區域防禦關係。菲律賓軍方發言人說，菲國軍方希望與日本自衛隊舉行類似美菲年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合演習的雙邊演習。

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