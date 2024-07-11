捍衛北極圈！ 加拿大將採購12艘潛艦

加拿大國防部10日表示，為了加強北極防禦，加國正著手採購潛艦，最多將採購12艘潛艦。圖為加拿大海軍現有的維多利亞級潛艦。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著北極地區的地緣政治角力日益升溫，北極圈防禦也成為各國關注的重點之一。加拿大國防部10日表示，為了加強北極防禦，加國正著手採購潛艦，已開始和製造商會面，最多將採購12艘潛艦。

綜合外媒報導，加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）在聲明中指出：「作為世界上海岸線最長的國家，加拿大需要一支新的潛艇艦隊。」未來在與製造商會面後，加拿大國防部將在秋季正式啟動採購程序。

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加拿大目前擁有的潛艦艦隊為4艘英國製造的「維多利亞級」柴電潛艦，加拿大國防部表示，這些潛艦已陳舊不堪，維護成本持續上漲，新的潛艦艦隊將採取常規動力，且能在冰下航行。

布萊爾強調，透過這項「加拿大巡航潛艦計畫」（CPSP），加拿大將獲得一支規模更大、更現代化的潛艦艦隊，使加拿大皇家海軍能夠秘密偵測、威懾海上威脅，控制加拿大的海上通道，在離岸地區投射軍事力量。

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