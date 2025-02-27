3/3-3/5「2025TTX區域安全兵推」規模擴大 200國內外學者官員與會

圖為「2024 TTX區域安全兵推研討會」（資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕「2025TTX區域安全兵推」將於3月3日至5日在政大公企中心進行，國民黨立委陳永康今天預告，屆時將有約200名國內外專家學者與會，10餘國駐台機構派員擔任觀察員。

亞太政策研究協會理事長劉復國表示，「2025TTX區域安全兵推」的想定時間點是2029年、美國總統川普交棒的時刻，這4年內，全球局勢將會起重大變化，因此想定區域安全及台海危機、地緣政治及灰色地帶、強化國家安全的關鍵性基礎建設韌性、產業韌性、國安政經整合性推演、能源穩定等進行推演。

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劉復國強調，在2029年的設定時間，適逢美國政府的換屆，美國政策可能會再變化；中國國家主席習近平第三任期於2028年結束，我國政府也會在2028年換屆。過去都由美國官員設定台海安危的時間點，現在透過最瞭解台灣自身的我們，自發性地為台灣安全戰略進行體檢，而非隨外國逐流。

劉復國說明，透過國內外專家學者推演，並盡可能涵蓋及通盤考慮推演結果的可負擔性（Affordability）、可擔責性（Accountability）、可調適（Adaptability）等三面向，提出具體的建言而非空談。本次兵推的重要內涵，在於中美是否進一步發生衝突、台灣是否安全，以及護國神山台積電的未來這兩個重點，找出台灣安全結構的強處與弱處，對弱點做好準備。

劉復國另指出，本次兵推特色不同一往全體結束後才有記者會，而是每個議題動次結束後都有媒體提問時間。據了解，本次兵推將討論「區域安全及台海危機」、「地緣政治及灰色地帶」、「產業韌性」、「國安政經兵推」、「能源穩定」。

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