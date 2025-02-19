海軍2025年敦睦遠航開跑！ 3/7高雄港「搶頭香」登場

圖為海軍康定級「迪化艦」（PFG-1206），去（2024）年於敦睦遠航期間停靠台中港之情形。（青年日報官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕海軍今（19）日宣布，今年度的「敦睦遠航訓練支隊」將從3月起正式開跑，為期將近一個月的環島航訓，將從高雄港「搶頭香」登場，順時針繞台灣一圈停靠西部、東部7個港口，最後自我國東部出海，進入正式的遠洋航行任務階段。

根據海軍官方資訊，今年度的敦睦國內航訓，將從下月7日起依序停靠高雄、台南安平、澎湖馬公、台中、基隆、宜蘭蘇澳，最後在花蓮港停泊至22日後正式出海，展開新年度的「遠航」任務訓練。

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圖為2024年海軍敦睦艦隊陣容。圖中為油彈補給支援艦「磐石號」油彈補給艦（AOE-532）、圖左為「成功艦」（PFG-1101），圖右則是「迪化艦」（PFG-1206）。（中華民國海軍官方Facebook）

去（2024）年度的敦睦艦隊由海軍「成功艦」（PFG-1101）、「迪化艦」（PFG-1206）二艘巡防艦，以及「磐石號」油彈補給艦（AOE-532）組成；國內航訓同樣從高雄啟航，以逆時針方式，依序停靠花蓮、蘇澳、基隆、馬公、台中、安平港口後，在3、4月之際出海，展開遠洋航訓並造訪友邦。

而根據政府公開資訊，去年的敦睦艦隊除了停泊南沙太平島，亦先後造訪帛琉、馬紹爾群島，歷經約一個半月航程，最終在5月底航返高雄新濱碼頭，圓滿完成任務訓練。由於軍方循往例不會事先公布造訪國家、通過海域和航訓相關細節，因此，今年度的敦睦艦隊陣容，以及日後遠航路線為何，仍有待進一步追蹤。

海軍2025年「敦睦遠航訓練支隊」國內航訓期程表。（中華民國海軍官方Facebook）

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