美、日航艦齊聚菲律賓海 法主導「太平洋斯特勒」聯合軍演2/8開跑

圖為美國海軍卡爾文森號航艦打擊群（ CSG-1），2025年1月底抵達泰國林查班港（Port Laem Chabang）之情形。（美軍DVIDS網站）



〔記者陳治程／綜合報導〕美軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）宣布，由法國海軍主辦、隸屬「克里蒙梭25」遠洋部署任務一環的「太平洋斯特勒」聯合演習，8日起將在菲律賓海展開，屆時法、美、日三國航艦將齊聚於此，增進作業互通性並深化盟國間的多領域作戰能力，同時實踐其打造自由、開放印太的共同承諾。

「太平洋斯特勒」將由月前甫於印尼海域完成「拉佩魯茲」聯演（Exercise La Perouse）的「戴高樂號」航艦打擊群領銜，偕同美軍的「卡爾文森號」航艦打擊群（CSG-1），以及去（2024）年在美完成F-35B戰機起降驗證的準航艦「加賀號」（DDH-184），於菲律賓海進行聯合演習。

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法、美、日航艦齊聚菲律賓海 實踐自由開放印太承諾

美軍太平洋艦隊陳述，卡爾文森航艦打擊群下轄一支驅逐艦中隊、艦載航空聯隊（CVW-2），另納編提康德羅加級飛彈巡洋艦「普林斯頓號」（CG-59）、伯克級飛彈驅逐艦「斯特雷特號」（DDG-104） 與「威廉勞倫斯號」（DDG-110）；艦載機則有F-35C、F/A-18E/F戰機、EA-18G電戰機、E-2D預警機，以及MH-60R/S海鷹直升機等。

法國海軍「戴高樂號」航艦打擊群。（法國海軍官網）

法軍方面，則以「戴高樂號」航艦搭配20架「飆風」F4型戰機、2架E-2C空中預警機、「大西洋2型」海上巡邏機、三型5架直升機，加上「佛賓號」防空驅逐艦（D620）、油彈補給艦「雅克．切瓦利耶號」（A725），2艘歐洲多任務巡防艦和1艘核動力攻擊潛艦組成。

日本海上自衛隊6日也發布消息指出，本次陣容除「加賀號」外，還將搭配「秋月號」驅逐艦（DD-115）和P-3C反潛巡邏機參與聯演。

日本海上自衛隊準航艦「加賀號」（DDH-184）。（日本海上自衛隊官方Facebook）日本海自「秋月號」驅逐艦（DD-115）。（日本海上自衛隊官方Facebook）

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導指出，太平洋艦隊最近一次的「多重大甲板演習」（MLDE）要回溯到去（2024）年8月，當時由尼米茲級航艦「林肯號」（CVN-72）與義大利海軍航艦「加富爾號」（CVH-550）共同實施，是兩國航艦在印太的聯演處女秀。

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