北約開始提供烏克蘭F-16戰機 最快夏末可在烏上空飛行

美荷丹聯合聲明指出，首批美製F-16戰鬥機已從丹麥和荷蘭運往烏克蘭。圖為烏克蘭總統澤倫斯基與丹麥總理佛瑞德里克森去年8月20日在丹麥空軍基地的F-16戰機中合影。（路透）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，美國國務卿布林肯10日在北約峰會期間表示，首批美製F-16戰鬥機已從丹麥和荷蘭運往烏克蘭，預計這批飛機在今年夏季就能在烏克蘭上空飛行。

綜合外媒報導，美國、荷蘭及丹麥發表聯合聲明，內容提到，在美國支持下，丹麥和荷蘭政府正在提供烏克蘭一批美製F-16戰機，烏克蘭將於今年夏天開始使用F-16，而出於安全考量，目前無法提供更多細節。聲明中表示，未來會有更多F-16來自比利時及挪威。

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丹麥承諾捐贈19架F-16，荷蘭承諾捐贈24架F-16，兩國一直是國際聯盟向烏克蘭提供F-16戰機的主要推動者。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）10日表示，這批送往烏克蘭的F-16戰機預計將在「夏末」投入使用。

挪威10日發聲，表示將向烏克蘭捐贈6架F-16戰鬥機，並計劃於2024年開始交付。挪威總理施托雷（Jonas Gahr Stoere）表示，空中戰力與防空系統相結合，這批戰機對於烏克蘭抵抗俄軍空襲非常重要。

烏克蘭總統澤倫斯基10日發表聲明，感謝美國、丹麥和荷蘭採取實際步驟實現烏克蘭人「F-16加強空軍」的目標，同時也感謝比利時和挪威承諾向烏克蘭提供F-16。澤倫斯基強調：「這是一個明確的信號，顯示俄羅斯恐嚇烏克蘭人民、城市和社區的能力將繼續減弱。」

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