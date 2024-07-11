中共73機艦同「山東號」聯訓 國軍狙擊手莢艙緊抓「殲-16」

國軍F-16戰機採用AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙，完整捕捉中共殲-16戰機飛行畫面，此次影片更加清晰。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕日本防衛省統合幕僚監部前天發布中共軍艦動態，指出「山東號」航艦和055、052D型飛彈驅逐艦，以及054A型飛彈巡防艦現蹤宮古海峽；2艘俄羅斯海軍護衛艦通過與那國島和石垣島間，中俄海軍距離逐漸接近；同時國防部昨日偵獲37共機出海配合西太平洋山東艦執行「海空聯訓」，從昨日6時至今日6時，共偵獲66架次共機與7艘次共艦，其中逾越我ADIZ者56架次。

國軍戰機升空近距跟監共軍轟-6轟炸機。（國防部提供）

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲66架次中共軍機，以及7艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。其中56架次共機逾越台灣海峽中線，進入北部、西南及東南空域，距離鵝鑾鼻僅約33浬、距基隆約72浬。

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其中，37架次共機為國防部自昨日上午5時20分起，陸續偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500及無人機等各型主、輔戰機配合山東號航艦執行「海空聯訓」。有36架次逾越台海中線及其延伸線，經我南部及東南空域赴西太平洋。

國防部對此表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。並且再次公佈近距跟監共軍轟-6轟炸機，以及以狙擊手莢艙拍攝捕捉中共殲-16戰機飛行畫面。

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