上緊發條趕工夜視鏡 國軍斥資4億餘元採購光放管等多項零件

國軍上緊發條加速量產「步機槍夜視鏡」、「頭戴式夜視鏡」。（圖取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化官兵夜間作戰能力，因此委由軍備局401廠生產上萬具「步機槍夜視鏡」、「頭戴式夜視鏡」，卻因光放管缺貨致使全案延宕。為趕在今年11月底前得以全數交貨，國軍近期斥資4億餘元採購多項零組件，內含夜視鏡所需18公厘光放管，盼儘速滿足部隊所需。

陸軍司令部為滿足第一類守備旅戰場夜間監偵能力，因此於去（2023）年委託軍備局401廠生產1萬餘具「步機槍夜視鏡」、「頭戴式夜視鏡」，全案斥資新台幣17億5990萬元，原定去年就可全數配發各部隊使用。不過，根據國防部近期送至立法院的書面報告陳述，受限於「光放管」缺貨，致使全案進度延宕。

國軍報告進一步敘述，「光放管」缺貨原因，為烏俄戰爭、國際情勢影響，導致國外原廠的生產線排擠，即使軍備局401廠已擴大產能，仍導致去年度僅獲得1750個，並產製466具TS-93「步機槍夜視鏡」、1284具TS-96「頭戴式夜視鏡」，剩餘8588具夜視鏡，預計遞延至今年11月以前完成交付。

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與此同時，根據政府採購網最新決標資訊，陸軍司令部斥資4億2631萬5400元，採購「18mm光放管」等13項零附件，這項限制性招商案由軍備局401廠得標，履約期間為今年7月至2026年底。但對於採購細項、數量等，政府採購網並未揭露相關細節。

TS-93「步機槍夜視鏡」、TS-96「頭戴式夜視鏡」皆由軍備局401廠研製，TS-93可安裝在T91步槍、T75班用機槍等裝有戰術滑軌的槍枝上，最大倍率6倍、觀測距離可達600公尺，其通電操作時間可達20小時；TS-96夜視鏡則依任務性質，區分為特戰部隊使用的單眼單筒，以及一般部隊用的雙眼單筒，在加裝倍率物鏡後最高可放大4倍、觀測距離達600公尺。

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