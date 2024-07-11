軍武新知》在俄烏前線廣受好評 直擊烏軍R70無人機在台實操

加拿大今（2024）年2月宣布軍援烏克蘭逾800架R70「天空騎兵」（Skyranger）四軸無人機，預期能在情蒐、物資運輸方面發揮效益；本報日前觀摩原廠人員在台實操這款無人機，在酷暑中展現其「千里眼」的不俗性能，接著讓《軍武頻道》帶你搶先一窺其面貌。（記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程、劉宇捷、涂鉅旻／新北報導〕加拿大今（2024）年2月宣布軍援烏克蘭逾800架R70「天空遊騎兵」（Skyranger）四軸無人機，為烏軍無人機部隊再添一支生力軍，預期能發揮情蒐、物資運輸方面的效益；本報日前觀摩在台原廠人員，操作這款有實戰經驗的多功能無人機，在酷暑中展現「千里眼」能力，接著讓《軍武頻道》帶你搶先一窺其面貌。

展示初始，原廠人員先以地面的繫留繩裝置連結無人機，再由飛操手以平板操控無人機，執行起飛前自我檢查後，隨即啟動升空。現場工程人員說明，R70無人機在連結繫留繩的情況下，最高可釋放至330呎（100公尺）高，且繫留繩可作為指管（C2）資料傳輸鏈，具備無線電靜默（Radio Quiet）的抗干擾能力。

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連結R70無人機的地面繫留繩裝置，最長可釋放至100公尺高，並可做為戰術資料鏈使用，具備無線電靜默的抗干擾能力。（記者劉宇捷攝）R70無人機於落地點完成起飛前自我檢查後，便開機升空。（記者劉宇捷攝；記者涂鉅旻編輯）R70無人機連結繫留繩起飛升空，空中穩定性佳。（記者劉宇捷攝）

從該型無人機傳回的影像畫面可見，搭載高倍率伸縮鏡頭的R70無人機，可從外縣市遠眺台北港、松山機場等關鍵設施要地；在紅外線熱成像鏡頭下，可依據地形、地物，自由選擇白熱（white hot）、黑熱（black hot）進行目標識別。從實操畫面中可見，熱源鏡頭可搭配人工智慧（AI）識別目標屬性，如汽車、腳踏車、水面船艇和飛行器等，並持續進行追蹤。

R70無人機掛載熱成像鏡頭，並搭配AI辨識系統進行目標偵測。（記者劉宇捷攝；記者涂鉅旻編輯）R70無人機掛載高倍率伸縮鏡頭遠眺台北港。（記者劉宇捷攝；記者涂鉅旻編輯）R70無人機在四軸螺旋槳底下裝設微型鏡頭，能在完成空偵或運輸任務後，自動鎖定落地點並完成返航。（記者劉宇捷攝）

值得一提的是，該無人機在四軸螺旋槳下方，裝有4具類似「倒車雷達」功能的微型鏡頭，能鎖定落地點的座標，穩定下降、返航並自行關機，全程僅需飛操手以平板選定位置，即可一氣呵成。在展示的最後，飛操手執行了一次無繫留繩的自由航行（Free Ride），在當日體感溫度將近40度的天氣下，這款無人機亦維持穩定飛行，展現不俗的耐戰能力。

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