美國曾停供炸彈給以色列 美官員爆：恢復提供500磅炸彈

拜登政府將「解禁」，恢復向以色列運送500磅炸彈，不過2000磅炸彈仍暫停提供。圖為以軍空襲情形。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔憂以色列空襲加薩地區人口稠密地帶造成人道危機，以及擔心以色列入侵加薩南部城市拉法（Rafah），美國拜登政府暫停提供以色列政府數千枚2000磅炸彈及500磅炸彈。不過，近日有美國官員透露，拜登政府將「解禁」，恢復向以色列運送500磅炸彈，不過2000磅炸彈仍暫停提供。

根據《路透》報導，美國官員表示，美方已明確表示，仍對以色列如何運用2000磅炸彈感到擔心，特別是針對拉法行動方面，而500磅炸彈正在正常供應。知情人士稱，美國已通知以色列，將恢復提供500磅炸彈，但是磅數較高的炸彈仍暫停提供。

請繼續往下閱讀...

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）6月聲稱華府刻意扣留武器，呼籲美國官員趕緊處理。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在6月23日訪問華府期間表示，在美國提供以色列軍火問題方面已取得重大進展，「障礙已經消除」。

《路透》6月底曾報導，自從去年10月7日加薩戰爭爆發以來，截至今年6月底，美國已轉移給以色列大批彈藥，包括至少1.4萬枚「MK-84」2000磅炸彈、6500枚500磅炸彈、3000枚「地獄火」精準導引空對空飛彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法