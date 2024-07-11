官兵收假比照「外宿」翌日返營？ 顧立雄證實收假新制評估中

針對官兵反應，週末24時的收假時間是否可調整與「外宿」時間相同至隔日早上？國防部長顧立雄回應，為使官兵休假跟外宿返營時間能夠一致，已請業管單位開始著手評估。圖為小金門官兵收假情形。（資料照，軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍志願役官兵收假都有一定的規範時間，若逾時歸營往往都會被「電飛」，而現行例假日收假時間，為最後一個休假日當天24時以前返營，使住得較遠的都須提早出發，猶如被迫「吃掉半天假」。不過，有官兵反應，週末收假時間能否調整與「外宿」時間相同，也就是隔日一早返營，國防部長顧立雄對此回應，已開始著手評估中。

國防部長顧立雄近日頻跑基層部隊慰勞，除拍攝漢光演習前夕的「精神戰力專案教育」外，亦為參加漢光40號演習的官兵加油打氣。國軍官煤「軍聞社」報導，顧立雄表示，他自上任後，國防部進行許多新的政策調整，像是取消回報制度、開放出國自由行等，主要目的是希望以「減法思維」逐步取消不必要的行政負擔，使官兵更能夠專注在戰備訓練上。

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對此，有基層官兵當面問及，國軍現行例假日的收假時間，為最後一天休假日當晚24時，未來是否可調整與「外宿」的收假時間相同？顧立雄回應，為使官兵休假跟外宿返營時間能夠一致，已請業管單位開始著手評估，並召集各軍司令部及指揮部等單位，針對官兵返營途中安全、交通便利性，還有隔日任務執行及內部管理等面向，共同研討最適切的方案，再向大家公布。

國防部長顧立雄近日頻跑基層部隊慰勞，除拍攝漢光演習前夕的「精神戰力專案教育」外，亦為參加漢光40號演習的官兵加油打氣，傾聽基層官兵的問題，並針對例假日收假時間調整做出回應。（軍聞社提供）

依據國軍現行的例假日收假時間實施規定，志願役官士兵外、散宿由各一級單位依任務特性，全面開放每日實施。最基礎的「外散」可於當日18時任務結束後離營，但24時前須返營睡覺；而「外宿」顧名思義，就是可以在外留宿一晚，自當日18時離營後，須於隔日早上07點30分前返營。

至於週末例假日的收假返營時間，國軍現行規定，志願役為當日24時前返營，義務役則為當日21時前返營。因此，對於許多官兵來說，無論是需長途交通返營，或是在活動安排方面，週日傍晚都必須提早出發，猶如被迫吃掉半天假；若未來收假規範比照「外宿」辦理，官兵則僅須於隔日早上07點30分前返營即可，擁有更充裕的週末假期。

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