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南韓量產「反無人機」雷射武器 年底前可投入使用

2024/07/11 11:58

南韓將展開反無人機雷射武器Block-I的批量生產，預計今年底前投入使用。圖為反制無人機示意圖。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓防衛事業廳11日表示，南韓將展開反無人機雷射武器Block-I的批量生產，這款雷射防空武器主要透過光纖生成的雷射束直接摧毀目標，可精準打擊入侵的北韓小型無人機，只要供電即可操作，單次發射成本僅2000韓元（約新台幣47.17元）。

根據《韓聯社》報導，該款雷射武器成本極為低廉，單次發射僅2000韓元，無形無聲，能對北韓小型無人機進行精準打擊，展開批量生產後，預計今年底以前就會交付南韓軍隊投入使用，南韓防衛事業廳指出，雷射防空武器在南韓部署為首次，之後南韓會開發功率更高、射程更遠的升級版雷射武器Block-II。

《韓聯社》指出，南韓雷射武器為「星際大戰計畫」（StarWars project）之一，南韓政府於2019年8月展開計畫，投入871億韓元（約新台幣20.54億）預算，由國防科學研究所主導開發，韓華航太（Hanwha AeroSpace）參與合作與測試，2023年4月獲批於實戰任務中使用，今年6月南韓防衛事業廳與韓華航太簽署量產合約，今年底前交付。

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