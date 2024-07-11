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援烏克蘭F-16戰機開始交付 荷蘭加碼援助3億歐元武器彈藥

2024/07/11 13:29

荷蘭國防部當地時間昨（10）日宣布，將向烏克蘭援助價值3億歐元（新台幣103.26億元）的F-16戰機武器彈藥，為繼今年3月首援1.5億歐元彈藥後，再度加碼援助。（荷蘭國防部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）美東時間昨（10）日於華盛頓特區的北約年度峰會上證實，丹麥與荷蘭現正移交F-16戰機予烏克蘭空軍，使烏國飛官今夏可駕駛「戰隼」捍衛國土；與此同時，荷蘭國防部同日宣布加碼援助烏克蘭價值3億歐元（新台幣103.26億元）的F-16戰機彈藥，為今（2024）年3月首援1.5億歐元武器後的第二度加碼。

根據荷蘭國防部新聞稿，荷蘭新任國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）表示，本次援助烏克蘭的3億歐元F-16武器彈藥，不只是讓烏克蘭空軍有能力操作美製的F-16戰機，更要讓烏軍的F-16戰機「能實際投入戰備」；此次荷蘭援烏戰機關鍵的武器彈藥，也代表著北約將堅定援烏抗俄的一貫立場。

烏克蘭最初是在去（2023）年7月於立陶宛召開的北約峰會期間，獲北約11國首肯並簽訂備忘錄、正式組成「烏克蘭空軍戰力聯盟」（Air Force Capability Coalition for Ukraine）展開F-16戰機協訓事宜；一年後的今天，美國國務卿布林肯於美國華盛頓特區舉辦的北約峰會證實，丹麥與荷蘭移交烏軍F-16戰機的工作已在進行中，而烏克蘭空軍確定今夏就可駕駛「戰隼」升空作戰，盼扭轉該國長期的空優劣勢。

荷蘭作為該聯盟領頭羊，至今已確定將援烏42架戰機，其中24架給予烏軍、18架則供羅馬尼亞F-16中心訓練用；人員後勤方面，荷蘭今年5月宣布首批烏軍F-16技勤人員完訓，初具該戰機的自主後勤能量；武器彈藥方面，前荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）今年3月曾宣布援烏1.5億元F-16空對地武器；今再由布雷克曼斯加碼援烏3億歐元彈藥，使該類軍援累計達4.5億歐元（約新台幣154.89億元）之譜。

此外，瑞典國防部同日也宣布將軍援烏克蘭6架F-16戰機，連同年初移駐丹麥空軍基地協訓烏飛官的2架訓練機，現已有8架同型機確定將投入其中。

瑞典國防部年初曾移交2架退役的F-16戰機至丹麥協訓烏克蘭飛官，而在布林肯證實烏軍開始接收F-16後，同日也宣布將軍援烏克蘭6架F-16戰機，累計已有8架同型機投入軍援、協訓工作。（挪威國防部官方X帳號）

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