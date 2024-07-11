援烏克蘭F-16戰機開始交付 荷蘭加碼援助3億歐元武器彈藥

荷蘭國防部當地時間昨（10）日宣布，將向烏克蘭援助價值3億歐元（新台幣103.26億元）的F-16戰機武器彈藥，為繼今年3月首援1.5億歐元彈藥後，再度加碼援助。（荷蘭國防部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）美東時間昨（10）日於華盛頓特區的北約年度峰會上證實，丹麥與荷蘭現正移交F-16戰機予烏克蘭空軍，使烏國飛官今夏可駕駛「戰隼」捍衛國土；與此同時，荷蘭國防部同日宣布加碼援助烏克蘭價值3億歐元（新台幣103.26億元）的F-16戰機彈藥，為今（2024）年3月首援1.5億歐元武器後的第二度加碼。

根據荷蘭國防部新聞稿，荷蘭新任國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）表示，本次援助烏克蘭的3億歐元F-16武器彈藥，不只是讓烏克蘭空軍有能力操作美製的F-16戰機，更要讓烏軍的F-16戰機「能實際投入戰備」；此次荷蘭援烏戰機關鍵的武器彈藥，也代表著北約將堅定援烏抗俄的一貫立場。

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As we kick off the NATO Summit, we announced today that F-16 fighter jets from Denmark and the Netherlands will be flying in the skies of Ukraine this summer. We will continue to work through the NATO Alliance to help Ukraine effectively defend itself against Russian aggression. pic.twitter.com/xtD13LIZvB — Secretary Antony Blinken （@SecBlinken） July 10, 2024

烏克蘭最初是在去（2023）年7月於立陶宛召開的北約峰會期間，獲北約11國首肯並簽訂備忘錄、正式組成「烏克蘭空軍戰力聯盟」（Air Force Capability Coalition for Ukraine）展開F-16戰機協訓事宜；一年後的今天，美國國務卿布林肯於美國華盛頓特區舉辦的北約峰會證實，丹麥與荷蘭移交烏軍F-16戰機的工作已在進行中，而烏克蘭空軍確定今夏就可駕駛「戰隼」升空作戰，盼扭轉該國長期的空優劣勢。

荷蘭作為該聯盟領頭羊，至今已確定將援烏42架戰機，其中24架給予烏軍、18架則供羅馬尼亞F-16中心訓練用；人員後勤方面，荷蘭今年5月宣布首批烏軍F-16技勤人員完訓，初具該戰機的自主後勤能量；武器彈藥方面，前荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）今年3月曾宣布援烏1.5億元F-16空對地武器；今再由布雷克曼斯加碼援烏3億歐元彈藥，使該類軍援累計達4.5億歐元（約新台幣154.89億元）之譜。

此外，瑞典國防部同日也宣布將軍援烏克蘭6架F-16戰機，連同年初移駐丹麥空軍基地協訓烏飛官的2架訓練機，現已有8架同型機確定將投入其中。

瑞典國防部年初曾移交2架退役的F-16戰機至丹麥協訓烏克蘭飛官，而在布林肯證實烏軍開始接收F-16後，同日也宣布將軍援烏克蘭6架F-16戰機，累計已有8架同型機投入軍援、協訓工作。（挪威國防部官方X帳號）

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