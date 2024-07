援烏克蘭F-16戰機開始交付 荷蘭加碼援助3億歐元武器彈藥

荷蘭國防部當地時間昨(10)日宣布,將向烏克蘭援助價值3億歐元(新台幣103.26億元)的F-16戰機武器彈藥,為繼今年3月首援1.5億歐元彈藥後,再度加碼援助。(荷蘭國防部網站)

〔記者陳治程/綜合報導〕美國國務卿布林肯(Antony Blinken)美東時間昨(10)日於華盛頓特區的北約年度峰會上證實,丹麥與荷蘭現正移交F-16戰機予烏克蘭空軍,使烏國飛官今夏可駕駛「戰隼」捍衛國土;與此同時,荷蘭國防部同日宣布加碼援助烏克蘭價值3億歐元(新台幣103.26億元)的F-16戰機彈藥,為今(2024)年3月首援1.5億歐元武器後的第二度加碼。

根據荷蘭國防部新聞稿,荷蘭新任國防部長布雷克曼斯(Ruben Brekelmans)表示,本次援助烏克蘭的3億歐元F-16武器彈藥,不只是讓烏克蘭空軍有能力操作美製的F-16戰機,更要讓烏軍的F-16戰機「能實際投入戰備」;此次荷蘭援烏戰機關鍵的武器彈藥,也代表著北約將堅定援烏抗俄的一貫立場。

As we kick off the NATO Summit, we announced today that F-16 fighter jets from Denmark and the Netherlands will be flying in the skies of Ukraine this summer. We will continue to work through the NATO Alliance to help Ukraine effectively defend itself against Russian aggression. pic.twitter.com/xtD13LIZvB