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南韓KF-21戰機啟動量產 至2032年將交付120架

2024/07/11 13:45

南韓國造超音速戰機KF-21於10日啟動量產，至2032年預計交付空軍共120架。（彭博資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國造超音速戰機KF-21於10日啟動量產，南韓防衛事業廳當天舉辦量產啟動會議，邀集南韓國防部、空軍、聯合參謀本部與相關企業代表與會，預計至2032年，南韓空軍將接收120架KF-21戰機。

根據《韓聯社》報導，南韓防衛事業廳10日於南韓航太工業（KAI）研發中心舉行量產啟動會議，介紹KF-21戰機機身、引擎與電子掃描陣列雷達（AESA）等，南韓航太工業亦向與會代表展示自行研發的自動化設備，並舉辦量產初號機組裝紀念活動。

《韓聯社》指出，南韓防衛事業廳於今年3月通過首批20架KF-21戰機量產計畫，並於6月25日同南韓航太工業、韓華航太（Hanwha AeroSpace）、韓華系統（Hanwha System）簽署量產合約，至2032年時，預計向南韓空軍累計交付120架KF-21戰機。

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