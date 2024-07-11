掛飛彈？電戰莢艙？ 被空軍偵獲的中共殲-16戰機掛載引討論

國軍今（11）日釋出我國F-16戰機拍攝到共軍殲-16戰機的畫面，可注意其機翼兩側下方及翼尖，有顯示外掛4具筒狀物體，疑似是J-16D電戰機，或掛載未知飛彈。（國防部提供、劉宇捷製圖）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部今（11）日上午發布台海周邊海空域動態，除指中共軍機、軍艦與在西太平洋活動的「山東號」航艦海空聯訓外，亦釋出一張由國軍F-16戰機採用AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙，拍攝到共軍「殲-16」戰機的畫面，值得注意的是，該型機的機翼兩側下方與翼尖掛載4具筒狀物，可能是掛載型號不明的飛彈，或掛載電戰莢艙的J-16D電戰機。

我國國防部11日公布一張中共「殲-16」戰機的黑白照片，應為F-16戰機掛載AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙的紅外線鏡頭拍攝，曾駕駛F-16攔截共機的飛官分享，平時在攔截共機時，會與目標機保持一定距離，飛行員可輔助使用狙擊手莢艙的紅外線（IR）鏡頭，在10至20公里之外的距離，判別目標機的速度參數，並可依此判斷其機型與外部的武器掛載狀況，進而了解目標機狀態。

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國軍公布的照片顯示，這架「殲-16」戰機的機翼、翼尖下方，隱約有掛載武器、莢艙的跡象，儘管畫面相當模糊，難以斷定是何種武器，但國軍主動發布中共戰機實際掛載照片，仍相當罕見。

殲-16D電戰機（J-16D）在主翼下方可掛載大型電子莢艙，翼尖亦有常備細圓筒狀的RKZ930-10型電子吊艙（圖中黃圈處），與國軍偵獲照片有幾分相像。（圖片擷取自@Defense_Talks的X帳號）

對於被我方偵獲的中共殲-16戰機確切型號，若從其外觀或構型推測，可能是罕見的殲-16D電戰機（J-16D），因為殲-16D在主翼下方掛載體積龐大、方正的電子莢艙，翼尖亦有細圓筒狀的RKZ930-10型電子吊艙。



但這項推論不太合理之處，在於這架被國軍偵獲的殲-16戰機，翼尖掛載物與翼下掛載物的大小看似相當，且翼尖的酬載掛在機翼之下，與J-16D的電子莢艙連接於機翼外側不同。

對於機翼掛載物的另一個大膽推論，可能是中型打擊飛彈或未公開過的飛彈，由於該機掛載物形狀肥短、前端圓弧等特徵，與常見的尖頭飛彈外型不盡相同，與中共解放軍空用武器庫中的火箭彈發射器、鷹擊-83K（YJ-83K）中程反艦飛彈、空地-88（KD-88）中程對地飛彈等圓頭彈藥相似。

解放軍殲-15戰機投放「鷹擊-83」（YJ-83）反艦飛彈，其屬於圓彈頭型中程飛彈。（圖片取自@Roberto05246129的X影片/影片來源為中國軍網）

然而，此推論較不合理之處，在於機翼的承重能力從機身向翼尖遞減，因此，翼尖通常只能掛載重量較輕的短程飛彈，而非上述較為沉重的彈種，至於是否為未公開的彈種，則難以從這張照片判定。



除了上述二種可能性之外，相關研究人士也推測，第三種可能性為霹靂-12（PL-12）中程空對空飛彈，或霹靂-10（PL-10）短程空對空飛彈的搭配，因為其與解放軍常見的飛彈掛載方式相符，但由於照片畫質模糊且可能變形，因此較難以斷定。

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