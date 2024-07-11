要成員國「擁抱AI」 北約更新人工智慧戰略主打生成式AI

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍聞網站《Breaking Defense》報導，北大西洋公約組織（NATO）10日在美國華盛頓舉行的峰會上，預告最新修訂的人工智慧（AI）戰略方向，將生成式AI列為首要之務，凸顯了其對這項新興技術的高度重視。雖然完整文件尚未發布，但從已公開的摘要資訊可見，新戰略反映自2021年首次發布AI戰略以來，全球局勢和科技領域的快速變化，及北約對AI發展的最新戰略思考。

據報導，新戰略對生成式AI採取相對樂觀態度，儘管警告AI可能被用於散布假訊息和影響選舉結果等風險，但更強調成員國應儘快擁抱AI技術的潛力。戰略指出：「這些技術可以生成複雜的文本、電腦代碼以及逼真的圖像和音訊，其數量幾乎無限，且日益難以與人類製作的內容區分，北約必須儘快在適用的領域使用這些技術。」

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在具體應用方面，美國國防部門已走在前頭，五角大廈近一年前就啟動了「利馬特別工作組」（Task Force Lima）專門研究生成式AI。美國情報界、空軍和陸軍也相繼部署各自的安全AI工具。通用原子公司（General Atomics）執行長布魯（Linden Blue）表示，大型語言模型可以在處理大量繁瑣細節時，替代或輔助人工，如編寫操作手冊、分析訊號情報等。

然而，北約新戰略也強調了對AI系統進行嚴格測試的重要性，它呼籲建立「聯盟範圍內的AI測試、評估、驗證和確認（TEV&V）框架」，並將利用北大西洋防禦創新加速器（DIANA）附屬的測試中心網絡。這比2021年版本更加具體和具備指令性，顯示北約在AI發展上的決心。

這項戰略要求，北約盟國測試設施能夠確定AI應用能否安全使用，並符合北約的「負責任使用原則」。此外，北約新戰略還特別提到對抗AI輔助的資訊作戰。文件警告，AI可能被用來影響選舉結果，在聯盟內部製造分裂和混亂，並在衝突時期削弱社會和軍隊士氣，這反映了北約對AI潛在威脅的深刻認識。

報導提到，這份更新後的戰略反映北約對AI技術，特別是生成式AI的重視程度顯著提高，它既警惕潛在風險，又積極擁抱創新，旨在為聯盟在AI時代，保持技術優勢和戰略主動權奠定基礎，北約此舉無疑將對全球軍事AI的發展走向產生深遠影響。

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