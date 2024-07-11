俄軍電子戰奏效！ 外媒曝美援烏精準武器實戰頻失靈

美國協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的「神劍」導引砲彈等GPS衛星導引彈藥，傳出受俄羅斯電子戰干擾技術嚴重影響，準確度下降。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》10日報導，美國提供給烏克蘭的高科技武器在對抗俄羅斯時，其效果正逐漸減弱，這凸顯精準打擊武器在面對現代軍事對手時所面臨的挑戰。

報導指出，烏克蘭2022年夏天引進俄烏戰場的M982「神劍」（Excalibur）精準導引砲彈，在使用初期表現出色，能精準打擊俄軍戰車和火砲。然而，俄軍迅速適應並運用其強大的電子戰能力，干擾烏軍GPS導引系統和引信，導致砲彈偏離目標或無法引爆。

烏克蘭指揮官表示，到了去年中旬，由美軍工巨擘RTX和貝宜系統公司（BAE Systems）研發的「神劍」砲彈，實際上已經失去作用，不再被使用。

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而同樣的情況也發生在其他西方武器系統上，烏克蘭軍方官員表示，俄羅斯的電子對抗措施，大幅降低「海馬斯」（HIMARS）系統發射的GPS導引火箭彈的精準度。而由波音（Boeing）和瑞典紳寶（Saab）公司製造的「陸射小直徑炸彈」（Ground-Launched Small Diameter Bomb）系統，在最近幾個月的部署中完全失敗，部分原因是受到俄羅斯電子戰的影響，目前已停止使用，等待全面改進。

烏軍用「海馬斯」發射導引火箭彈。（取自烏克蘭烏克蘭武裝部隊參謀總部臉書）

報導指出，俄羅斯的電子反制措施，成功削弱西方長期以來奉行的「精準戰勝數量」的軍事理念。過去20年，西方國家習慣於以先進武器對抗技術落後的敵人，而烏克蘭戰爭卻讓他們意識到，面對擁有強大電子戰能力的對手時，精準打擊並非萬靈丹。

面對挑戰，美國軍方和武器製造商的態度卻耐人尋味，五角大廈對特定武器系統的性能避而不談，部分官員甚至將問題歸咎於烏克蘭軍隊訓練不足。然而，許多專家指出，問題的根源在於西方國家低估了俄羅斯的電子戰實力，以及自身武器系統的脆弱性。

烏克蘭軍方官員和西方國防專家表示，即使是那些近期才提供、持續攻擊俄羅斯高價值目標的西方精準武器，例如美國製造的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）彈道飛彈，以及法、英、義合資的歐洲飛彈集團（MBDA）生產「暴風影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，遭到反制僅是時間問題，俄羅斯最終將學會如何降低其效用並提高攔截率，對手將會開發出應對措施。

事實上，早在冷戰時期，蘇聯已開始發展針對西方精準武器的電子戰技術，如今，俄羅斯將其運用於烏克蘭戰場，成功破解多款西方武器。例如，俄軍利用電子干擾破壞GPS導航，導致依賴衛星導航的精準彈藥失去準確性。

烏克蘭戰爭的經驗，促使西方國家反思其軍事戰略和武器研發方向，傳統的非導引武器因不受電子干擾影響，現已重新獲得重視。此外，西方國家也開始加強對抗電子戰的投入，研發更先進的技術和戰術，以期待在未來的戰爭中保持優勢。

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