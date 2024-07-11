美德聯手部署遠程飛彈 俄羅斯揚言軍事反制

美軍「標準六型」（SM-6）防空飛彈發射。（取自Raytheon專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與德國於10日的北約峰會上共同宣布，將於2026年開始在德國部署遠程飛彈，以強化歐洲的嚇阻能力。此舉不僅突顯美國全球戰略部署的重大轉變，更引發俄羅斯強烈不滿，揚言採取軍事反制，並視之為國家安全的嚴重威脅，使得歐洲地區的緊張局勢再度升溫。

美國海軍近日證實，日前在夏威夷曝光的空射版「標準六型」飛彈，目前已投入海軍戰備。（IDF經國號粉專提供）

根據美德聯合聲明，此次部署的遠程火力系統射程將「遠超過目前部署在歐洲的陸基火力」，展現美國維護歐洲安全的堅定承諾。這些武器系統包括「標準六型」（SM-6）多用途防空飛彈、戰斧巡弋飛彈（Tomahawk missiles），以及「正在開發中的極音速武器」（hypersonic weapons），未來都將配備給駐紮在德國的美軍多領域特遣部隊（Multi-Domain Task Force, MDTF）。

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美國國防新聞週刊（Defense News）分析指出，這項部署計畫是美軍全球戰略布局的一環。美國陸軍目前已在全球部署4支多領域特遣部隊，預計2028財政年度前擴展至5支，分別駐紮於歐洲、印太地區以及美國本土，形成靈活機動的全球軍事網絡。

這些部隊的設計目標，是在陸、海、空、太空和網路等所有領域執行任務，其強大戰力來自於美國陸軍日益精進的軍事科技，包括遠程精準打擊火力，例如射程超過499公里的精確打擊飛彈（Precision Strike Missile, PrSM）。此外，美國陸軍也計劃將中程飛彈系統整合到遠程火力營，進一步強化作戰效能，填補PrSM和陸基極音速飛彈之間的火力空隙。

然而，美軍的雄心壯志也面臨挑戰。由於技術瓶頸，極音速武器研發進度落後預期，但美國陸軍仍積極投入資源，希望盡快克服技術難關，將這款劃時代的武器系統投入實戰部署。

面對美德的軍事部署計畫，克里姆林宮表達強烈抗議，指責北約行動加劇歐洲緊張局勢。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，北約軍事基礎設施正逐步逼近俄羅斯邊境，對俄羅斯國家安全構成嚴重威脅。俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）也嚴詞批評美德此舉意圖恫嚇俄羅斯，破壞區域安全與戰略關係，並強調俄國將採取軍事反制措施。

事實上，俄羅斯總統普廷早在今年6月就曾警告，由於美國已在歐洲和亞洲部署類似飛彈，違反了1987年簽署的《中程飛彈條約》（INF Treaty），俄羅斯將恢復生產中短程核武飛彈並考慮部署地點。儘管俄羅斯否認違反條約，但美國已於2019年退出，導致美俄軍事角力加劇。

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