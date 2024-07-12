為F-16 BLK70戰機加持戰力 台美簽署IRST紅外線搜索追蹤莢艙系統

巴林空軍已獲得首批F-16 BLK70型戰機，並且進行武器「全掛載」飛行，以測試實際能耐，這也是F-16 Block70戰機首次以實際武裝任務的樣態曝光。也可預見我國採購的F-16 BLK70戰機，未來滿掛武器系統的畫面。（圖片擷取自美國空軍）

〔記者羅添斌／台北報導〕繼簽署6套供F-16戰機使用的MS-110偵照莢艙採購合約之後，根據國防部今天最新公佈的決標公告顯示，台美已簽署F-16 BLK70型戰機所使用的最新款「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」等17項相關設備，合約金額達到112億500萬元，可強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能，共機動態無法遁形。

美國是在2023年8月宣佈提供台灣F-16戰機「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」與相關設備。這是拜登政府第十一度對台軍售，金額依台灣軍購需要，最高額度可達5億美金。我國國防部當時明確指出，本次美方同意供售之紅外線搜索追蹤莢艙，是配合F-16V BLK70戰機研發的最新型式，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能。

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國防部強調，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。

軍方人士今天指出，「紅外線搜索追蹤系統」（IRST）是一款外掛式裝備，主要裝載在戰機的機腹下方，是一種能針對第五代匿蹤戰機進行偵測的裝備，這款紅外線搜索與追蹤系統的偵測距離約為150公里，可以為台海空防增加更多的預警時間。

根據國防部今天公佈的最新決公告指出，空軍司令部委請我國駐美軍事代表團，已在今年6月25日，與AIT美國在台協會簽署「紅外線搜索及追蹤系統等17項」裝備採購合約，決標金額為112億0499萬5312元，相關裝備會在2030年12月31日前全數交運完成。

根據國防部最新公告，台美已簽署F-16 BLK70型戰機所使用的最新款「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」等17項相關設備，合約金額達到112億500萬元，可強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能，共機動態無法遁形。圖為台美先前已簽署6套供F-16戰機使用的MS-110偵照莢艙合約。（圖：取自Collins Aerospace公司網站）

對於新款IRST系統的效能，軍事學者舒孝煌曾接受本報訪問時分析，面對中國「殲20」等匿蹤戰機，目前戰機的雷達系統越來越難偵測到，新款紅外線搜索追蹤系統將能使F-16戰機有效偵測匿蹤戰機、小型無人機等目標。

前空軍副司令張延廷對此議題受訪時也表示，美方軍售此裝備讓空軍戰力升級，面對現有空軍戰機雷達難以搜索中國匿蹤戰機的劣勢，紅外線搜索追蹤系統彌補空軍戰機與中國新銳戰機在性能上的差距至關重要。張延廷指出，若中國侵台並進行登陸戰，需掌控海空優勢，要使中國無法登陸台灣，必然要強化台灣空防，因為當制空權都失去，台澎防衛作戰就處在挨打劣勢，這也是美方此次軍售強化台灣空防的目的。

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