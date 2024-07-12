日防衛白皮書：共軍活動活潑化 不排除中台軍事緊張升級可能性

2024年版防衛白皮書為發行以來的第50本，封面圖案為日本傳統的「刀鍛冶」，意指日本自衛隊成立70年來努力煉刀，希望煉成「嚇阻之刀」，以達到「永不拔刀」。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本政府今天公布最新版的「防衛白皮書」，關注中國在台灣周邊的軍事動向，共軍透過在台灣周邊海空域常態性的軍事活動「企圖製造既成事實，並提高實戰能力」、共軍在台灣周邊的軍事演習，「可能演練了入侵台灣作戰的一部分」，因共軍活動的活潑化，不排除中台軍事緊張升級的可能性。

白皮書中也強調，台灣海峽的和平與穩定，對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，而包括日本在內的國際社會，對台灣海峽局勢的憂慮正在急速擴大。

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在日本的安全環境，白皮書將激化的美中戰略競爭、緊張升高的台灣局勢、北韓的飛彈與核開發的進展，以及俄羅斯與中國的戰略合作等列為重點描述。白皮書中強調，日本面臨了戰後最嚴竣且複雜的安全環境，「不排除東亞會發生類似俄羅斯侵略烏克蘭等嚴重事態的可能性」。

去年版的防衛白皮書載明了日本於2022年制定的「國家安全保障戰略」中，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。日本對中國的警戒度，在新版白皮書中並未減弱。

白皮書中指出，中國在過去超過30年，在欠缺透明度的情況下，持續增加高水準的國防費用，以核．飛彈和海空戰力為主，廣泛且急速擴充質與量，核彈頭的持有量至2030年底預估將超過千枚，至2035年仍可能持續增加。中國也同時增產水上戰鬥艦艇、潛艦，完成第2艘航艦「福建」號，持續開發和部署現代戰機和多種多樣的無人機。

中台之間的軍事平衡，舊版白皮書中提到「急速朝對中國方面有利的方向傾斜」，在新版草案中仍維持這樣的見解。

2024年度台灣的國防費用為台幣4345億元，同年度中國公布的國防費用為人民幣1兆6655億4000萬元，若以台灣銀行的匯率換算約於台灣的17倍，白皮書中指出，中國實際的金額可能要比公布的多，中台國防費用的實際差距可能要來得更大。

對於中國在台灣周邊的軍事行動，白皮書的解說專欄以2022年8月美國前眾議院議長斐洛西訪台之後，到2023年底之間的變化進行分析。

2022年1月到7月，共機擾台架次為620架，但8到12月爆增為1100架次，2023年也維持同樣水準，2023年8月時任副總統的賴清德訪美後，共軍藉故發動軍演，共機也開始越過中線並沿著中線東側長距離飛行。

共艦從2022年9月下旬以後開始出現於台灣周邊，從起初的平均一天3至4艘，至2023年底平均一天5.8艘，2023年3月以來，共軍艦載巡邏直升機活動範圍從台灣西側擴大到東側。

分析中指出，共軍的軍機和艦艇在台灣空域和海域常態性活動，企圖製造既成事實，並提高實戰和情報收集能力。共軍在22年8月斐洛西訪台、23年4月蔡英文訪美、23年8月賴清德訪美，均於台灣周邊實施的軍事演習，白皮書中分析3次圍台軍演「可能演練了入侵台灣作戰的一部分」，「由於中國方面軍事活動的活潑化，不能排除中台之間軍事緊張升級的可能性」。因為中國威壓的軍事活動，讓包括日本在內的國際社會，對台灣海峽局勢的憂慮正在急速擴大。

日本防衛省於每年7月前後發表防衛白皮書，2024年版防衛白皮書反映去年5月至今年4月之間，整年度的日本的安全現狀與防衛政策。新版白皮書配合日本提高防衛預算，新設了介紹的專章重點說明，防衛相木原稔在刊頭語中表示，現今國際社會，沒有任何國家可以獨自保護自身的安全，在既有國際秩序持續遭到挑戰之中，日本與共享普遍價值和戰略利益的盟國和盟友深化合作是不可或缺。

今年是自衛隊成立滿70年，也是防衛白皮書發行以來的第50本，卷頭以彩頁介紹自衛隊70年的足跡，封面圖案為日本傳統的「刀鍛冶」，意指日本自衛隊成立70年來努力煉刀，希望煉成「嚇阻之刀」，以達到「永不拔刀」。

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