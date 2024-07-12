美海軍E/A-18G電戰機新電戰莢艙性測過關 9月有望服役

2009年起服役的美國海軍E/A-18G電戰機，主要搭載ALQ-99電戰莢艙，而圖中同型機的機腹、機翼兩側即為該莢艙；不過近期有外媒揭露，其後繼型ALQ-249（V）莢艙近期完成作戰測評，有望在今年9月達到初始作戰能力，強化「咆嘯者」的新世代電戰能力。（美國海軍航空系統司令部網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕隨著戰機航電、飛彈導引科技發展，現代戰爭的電子戰（EW）能力也日漸重要；而美國海軍現役的E/A-18G「咆哮者」（Growler）電戰機，近年也持續在進行新型電戰莢艙的測試。外媒指出，適用「咆哮者」的ALQ-249（V）1中頻干擾器，近期已完成作戰測評，有望在今（2024）年9月達初始作戰能力（IOC），強化美軍新世代的電戰反反制能量。

美國海軍2009年起服役的E/A-18G電戰機，目前搭載的是ALQ-99「戰術干擾系統」（TJS），可針對敵防空系統的搜索雷達、通訊裝置進行頻譜壓制，一架E/A-18G至多可同時攜掛5具同型莢艙升空；不過這款電戰莢艙至今已使用超過50年，美軍計畫於明（2025）年起逐步進行汰換，並開始換裝「新世代干擾系統」（Next Generation Jammer, NGJ）。

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圖為一架E/A-18G電戰機，2020年搭載ALQ-249（V）1電戰莢艙，進行工程概念驗證。（美國海軍航空系統司令部網站）ALQ-249（V）1新世代中頻干擾器。（取自美商RTX公司網站）

外媒《航空周刊》（Aviation Week）9日報導，NGJ計畫中的「ALQ-249（V）1」中頻干擾器，近期已解決技術瓶頸並完成性能測評，有望在2024財年底（9月底）達到初始作戰能力，雖未能在原訂的去（2023）秋季達成目標，但仍有望繼去年7月開始接收量產型莢艙後，再創該計畫的新里程碑；此外，美國先前曾與皇家澳洲空軍（RAAF）簽署合作研發協議，未來澳軍同型機也將會換裝該干擾莢艙。

值得一提的是，由於美海軍去年7月起已陸續接收新型莢艙，故可在部署於尼米茲級航艦「林肯號」（CVN 72）上的E/A-18G型機上，見到ALQ-249（V）1電戰莢艙的身影，若今年9月正式宣布IOC，有望使「咆哮者」電戰機日後支援友軍的防空壓制（SEAD）能力更上一層樓。

一架隸屬美國海軍第133電戰攻擊中隊（VAQ-133）的EA-18G型機，去年10月準備自林肯號航艦上起飛，執行太平洋的例行巡邏任務。該機右翼外側掛載的即為ALQ-249電戰莢艙。（美軍DVIDS網站）

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