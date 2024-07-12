軍武新知》XRQ-73機腹配多面感測器 「混血動力」年底前首飛

諾斯洛普·格魯曼集團與美國國防高等研究計劃署（DARPA）共同開發的XRQ-73無人機，首次有高畫質影像流出！研發團隊目標年底前順利讓它升空。（圖片擷取自諾斯羅普·格魯曼）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕汽車有油電混合車，那飛機可以有油電混合機嗎？這項新興的挑戰美國已開始著手進行，不過其軍事目的不是綠能，而是為了「安靜偵察」。諾斯洛普·格魯曼集團與美國國防高等研究計劃署（DARPA）共同開發的XRQ-73無人機，首次有高畫質影像流出！畫面中首次露臉的機腹部位，明顯可見一個多面的雷達光電感測器，研發團隊目標年底前順利讓它升空。

這張高畫質的影像看似非常擬真，不過外界推測其應該為模擬的渲染圖；儘管如此，它仍展現了全新的視角，並更加趨向一個完整設計的機體，而非大略概念圖。製造商諾斯羅普·格魯曼集團10日發表了該張圖片，並簡短說明這架無人機是旗下子公司Scaled Composites與美國DARPA合作製造的，並在早先獲得了官方正式名稱XRQ-73「SHEPARD」。

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有關XRQ-73的影像雖然不是第一次出現，DARPA日前就有發布過畫質不算高的空中模擬圖，但這次是首度有露出機腹的平視視角照片。值得注意的是，機身中央下方有個大型且向下凸出的多面體，其內部很可能是一個混合感測器，可以處理不同類型的光電、雷達和被動訊號探測；另外，機鼻前方兩個較小的方形開口也是這次新出現的，推測為混合動力裝置和飛機電子設備的冷卻進氣口。

值得注意的是，機身中央下方有個大型且向下凸出的多面體，其內部很可能是一個混合感測器，可以處理不同類型的光電、雷達和被動訊號探測。另外，機鼻前方兩個較小的方形開口也是這次新出現的。（圖片擷取自諾斯羅普·格魯曼）

斯羅普·格魯曼指出，XRQ-73是美國DARPA所執行的「X-prime」計劃中的一項新成品，它具有突破性、高效且安靜的混合動力電動推進系統，是一款專為任務特性所設計的飛行器，可供美國國防部層級配發使用。

根據軍聞網站《THE WRZONE》分析，RQ系列的名稱，可以合理的假設該無人機主要用於情報、監視和偵察 （ISR），但也不排除其他任務。利用油電混合的低噪音特性，這種隱密且非常安靜的無人機非常適合在禁區進行秘密監視，以及遠距離、持續長時數的任務。

美國DARPA先前首度公布的XRQ-73概念模擬圖。該機是款無垂直尾翼的平面構形，翼尖特別有個下切角，與主翼下緣切齊；在機身中段頂部則設有一對進氣口，分別位於中間整流罩的兩側。（圖片擷取自DARPA新聞稿）

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