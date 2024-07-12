盼扭轉戰事 烏克蘭促北約取消遠程武器限制

烏克蘭總統澤倫斯基11日呼籲北約解除烏克蘭對俄羅斯的武器使用限制。（歐新社）

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）9日召開峰會，10日發表聯合宣言，呼籲中國停止提供俄國戰爭物資與支持等，對烏克蘭展示支持，烏克蘭11日進一步促請北約鬆綁基輔使用遠程武器打擊俄羅斯的限制，指出在對抗莫斯科的過程裡，鬆綁遠程武器限制將成戰事扭轉關鍵。

根據《路透》報導，北約成員國10日發表聯合聲明支持烏克蘭，承諾提供更多援助，並稱支持烏克蘭加入北約是不可逆的道路，對此，烏克蘭總統澤倫斯基11日呼籲北約對烏克蘭保持一致支持，迅速提供援助，並稱「如果我們想要獲勝，拯救我們的國家，就需要取消所有限制」。

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《路透》指出，除了澤倫斯基外，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）亦在一場公開論壇上指出，俄羅斯侵略烏克蘭，莫斯科在使用武器上並無任何限制，如烏克蘭盟友願意取消所有武器的使用限制，這些武器將徹底改變俄烏戰爭的遊戲規則。

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