美空軍F-15EX戰機達初始作戰能力 後續出口與否引關注

圖為美國空軍編號20007的F-15EX戰機，當天自密蘇里州的聖路易蘭伯特國際機場起飛，準備前往奧勒岡州交付空軍國民兵第142聯隊。（擷自波音公司官方影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍空戰司令部新任司令威斯巴赫（Gen. Kenneth Wilsbach）近日於一場研討會上宣布，波音公司稍早交付空軍國民兵的F-15EX「鷹二式」（Eagle II）戰機，已達初始作戰能力（IOC），未來除持續交付新機予其他空軍國民兵部隊，也將配合政策前駐日本嘉手納基地；而去（2023）年波蘭、印尼與波音簽署該戰機的採購意向書，目前也尚待國會審查，出口與否仍有懸念。

外媒《航空周刊》（Aviation Week）前（10）日報導，美空軍空戰司令部司令威斯巴赫近期在一場由米歇爾航太研究院（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）舉辦的線上演討會證實，波音新出廠的F-15EX戰機，現已達初始作戰能力，且這項資格不只適用於首批2架量產型機，也適用於過去3年用以進行「工程製造與開發」（EMD）測試的6架同型機，雖稍有延宕，但仍在可接受範圍內。

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這款基於卡達空軍F-15QA型機研改而來的機種，除換裝推力更大的兩具奇異F110發動機外，亦升級為先進的「線傳飛控」飛控系統，並加裝貝宜系統的AN/ALQ-250「神鷹」主／被動攻擊預警系統（EPAWSS），作戰效能較前代的F-15E「打擊鷹」提升不少；威斯巴赫指出，儘管F-15EX戰機不具匿蹤外型，但其一脈相承的龐大載彈量，未來在4.5代戰機中仍能發揮不俗的作戰影響力。

F-15EX除搭載推力更大的奇異F110發動機，更裝有貝宜系統的AN/ALQ-250「神鷹」主／被動攻擊預警系統（EPAWSS），其早期預警效能較F-15E戰機提升不少。（擷自貝宜系統官方影片）

報導指出，「鷹二式」戰機在去（2023）年測評期間，就已獲得印尼與波蘭2國青睞、與波音簽署採購意向書，前者欲採購達24架；以色列更是向美提出50架同型機的採購意願，買氣可謂後勢看漲；不過前述三國的訂單目前都尚未通過國會審查，加上美軍內部也尚有F-15C/D戰機汰舊換新的需求，因此波音後續是否能如期獲得F-15EX的出口訂單，仍有待後續觀察。

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