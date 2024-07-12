風暴秘密恐外洩...北約「風暴之影」飛彈被俄軍擄獲 拍開箱影片

繼上次撿到美軍的ATACMS戰術飛彈後，這次俄軍又獲得了受損輕微的北約「風暴之影」長程巡弋飛彈，並拍攝「開箱」影片分析這些武器的構造。圖中可見，代表風暴之影的「MIS SCALP」縮寫標示。（圖片擷取自Sputnik）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕俄軍近期似乎是在戰場上頻頻撿到寶，隨著西方世界投入越多先進武器進入烏克蘭，也為俄軍提供更多的研究西方武器的機會。繼上次撿到美軍的ATACMS戰術飛彈後，這次俄軍又獲得了受損較輕微的北約「風暴之影」長程巡弋飛彈，並拍攝「開箱」影片，由俄軍武器專家分析這些武器的構造。

據俄媒《Sputnik》日前報導，俄羅斯軍方武器專家針對被擊落的「風暴之影」SCALP-EG巡弋飛彈，持續進行了徹底調查，包括其導航系統、結構材料和雷達隱身特性等，這些訊息也許可以幫助俄羅斯改進其防空系統，並提升自身飛彈技術水平。​

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目前已針對彈頭部件與導引面板進行研究，並分別拍攝兩支短片簡述之。武器專家指出，「風暴之影」的前段由頭蓋、主裝藥和主彈頭組成；彈頭是一個長約半公尺、與直徑大致相同的圓柱形物體，彈頭部分呈現內凹的圓錐形；而其慣性彈頭會先穿透障礙物或掩體，再引起爆炸反應。目前，他仍正在對飛彈的引信和其他彈頭設計，進行詳細研究。

Russian military specialists have examined the cumulative warhead of the Storm Shadow missile



The analysis will assist them in implementing countermeasures to protect against such weapons, a military expert told Sputnik. pic.twitter.com/v1tLXXfy7x — Sputnik （@SputnikInt） July 7, 2024

透過此研究，俄軍能藉機了解「風暴之影」飛彈的穿透深度、與表面的爆炸距離，以及所使用的目標偵測器類型，這有助於後續俄軍擬定對抗此類武器的對策，包括建立具有必要特徵的掩體設施。

綜合外媒報導，這枚意外的巡弋飛彈是在烏克蘭南部的扎波羅熱地區被擄獲，其因電子故障而未能成功擊中目標，並被俄軍幾乎完整的收回研究。而從俄軍影片中也可看出，雖然這枚飛彈已受損變形，但大致的外型與結構仍還算完整，依然看得出飛彈展翅飛行後的模樣。

Russian specialists have extracted parts of the control and guidance system of the Storm Shadow/SCALP cruise missiles, an engineer and weapons expert told Sputnik.



A thorough examination of the downed Storm Shadow/SCALP missiles continues. At this point, the control equipment …… pic.twitter.com/EvKhvBJ4SR — Sputnik （@SputnikInt） July 9, 2024

由於「風暴之影」擁有高精度的導航系統以及強大的破壞力，因此英國和法國對此事表達高度關注，他們擔心這枚飛彈的機密技術可能會被俄羅斯破解，進而影響西方國家的軍事優勢。這也突顯了現代戰爭中電子戰的重要性，以及高科技武器在戰場上所面臨的相對風險。

「風暴之影」（Storm Shadow）飛彈是一款由英國和法國聯合研製的先進遠程巡航飛彈，主要設計用於打擊高價值和戰略性目標，這款飛彈為歐洲防務公司MBDA製造，並且已被多個北約成員國家使用；在烏俄戰場上也是最初期援助烏克蘭的先進巡弋飛彈之一，從前線釋出的照片來看，這些飛彈多是被裝掛在烏軍的Su-24攻擊機上來投放。

「風暴之影」是最初期援助烏克蘭的先進巡弋飛彈之一，從前線釋出的照片來看，這些飛彈多是被裝掛在烏軍的Su-24攻擊機上來投放。（圖片擷取自@vicktop55的X帳號）

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