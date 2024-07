風暴秘密恐外洩...北約「風暴之影」飛彈被俄軍擄獲 拍開箱影片

繼上次撿到美軍的ATACMS戰術飛彈後,這次俄軍又獲得了受損輕微的北約「風暴之影」長程巡弋飛彈,並拍攝「開箱」影片分析這些武器的構造。圖中可見,代表風暴之影的「MIS SCALP」縮寫標示。(圖片擷取自Sputnik)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕俄軍近期似乎是在戰場上頻頻撿到寶,隨著西方世界投入越多先進武器進入烏克蘭,也為俄軍提供更多的研究西方武器的機會。繼上次撿到美軍的ATACMS戰術飛彈後,這次俄軍又獲得了受損較輕微的北約「風暴之影」長程巡弋飛彈,並拍攝「開箱」影片,由俄軍武器專家分析這些武器的構造。

據俄媒《Sputnik》日前報導,俄羅斯軍方武器專家針對被擊落的「風暴之影」SCALP-EG巡弋飛彈,持續進行了徹底調查,包括其導航系統、結構材料和雷達隱身特性等,這些訊息也許可以幫助俄羅斯改進其防空系統,並提升自身飛彈技術水平。​

目前已針對彈頭部件與導引面板進行研究,並分別拍攝兩支短片簡述之。武器專家指出,「風暴之影」的前段由頭蓋、主裝藥和主彈頭組成;彈頭是一個長約半公尺、與直徑大致相同的圓柱形物體,彈頭部分呈現內凹的圓錐形;而其慣性彈頭會先穿透障礙物或掩體,再引起爆炸反應。目前,他仍正在對飛彈的引信和其他彈頭設計,進行詳細研究。

Russian military specialists have examined the cumulative warhead of the Storm Shadow missile The analysis will assist them in implementing countermeasures to protect against such weapons, a military expert told Sputnik. pic.twitter.com/v1tLXXfy7x

透過此研究,俄軍能藉機了解「風暴之影」飛彈的穿透深度、與表面的爆炸距離,以及所使用的目標偵測器類型,這有助於後續俄軍擬定對抗此類武器的對策,包括建立具有必要特徵的掩體設施。

綜合外媒報導,這枚意外的巡弋飛彈是在烏克蘭南部的扎波羅熱地區被擄獲,其因電子故障而未能成功擊中目標,並被俄軍幾乎完整的收回研究。而從俄軍影片中也可看出,雖然這枚飛彈已受損變形,但大致的外型與結構仍還算完整,依然看得出飛彈展翅飛行後的模樣。

Russian specialists have extracted parts of the control and guidance system of the Storm Shadow/SCALP cruise missiles, an engineer and weapons expert told Sputnik.



A thorough examination of the downed Storm Shadow/SCALP missiles continues. At this point, the control equipment …… pic.twitter.com/EvKhvBJ4SR