海空飛彈量產執行進度達100％ 增程雄三飛彈首批已投入戰備

根據國防部最新送到立法院的報告指出，包括雄三丶弓三丶萬劍彈在內的各式飛彈，以及配合飛彈量產所需的彈庫丶車庫丶戰備管制室等相關設施，在112年度的量產進度均依計畫產製，並解繳軍擔任備任務，執行進度達到100%。圖為海鋒大隊發射雄三飛彈畫面。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府全力進行海空戰力提升計畫各式飛彈的量產任務，根據國防部最新送到立法院的報告指出，包括雄三丶弓三丶萬劍彈在內的各式飛彈，以及配合飛彈量產所需的彈庫丶車庫丶戰備管制室等相關設施，在112年度的量產進度均依計畫產製，並解繳軍擔任備任務，執行進度達到100%。

在儎台部分，112年度依計畫完成各式機動儎台產製，執行進度為94%，其中，高效能艦艇受限於外購射控雷達延遲到貨影響，已調整工序並派員進駐船廠管制工期進度，均在113年3月完成全案5艘艦艇交艦任務。

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軍方人士今天指出，海空戰力提升特別預算包括10個項目，光是雄風系列的岸置反艦飛彈系統產製，就分為2個項目（第一階段丶第二階段），量產的期程有所區隔。兩階段都要量產雄二丶雄三飛彈，第二階段還加上增程型雄三飛彈系統的量產及戰備管制室的設施施工。

他表示，岸置反艦飛彈系統第二階段是在112年才開始執行，這也代表著射程可達400公里的增程型雄三反艦飛彈系統，是在112年才開始量產，增程雄三飛彈的量產進度均依年度計畫產製，首批量產完成的增程型雄三飛彈系統，已經解繳給海軍擔任戰備任務。

反潛型輕型巡防艦原型艦開工典禮時，由中信造船董事長韓碧祥（左）、海軍司令唐華上將（右）出席典禮。（資料照，讀者提供）

據了解，首批量產的增程型雄三飛彈系統，已經由海軍反艦飛彈大隊部署運用，下一個將接收及部署此型反艦飛彈的部隊，則是目前正在建造中的輕型巡防艦，輕型巡防艦的載台預計在2026年10月交艦，屆時將同時裝配增程型雄三飛彈後進行一系列的海軍戰測項目。

軍方人士還透露，增程型雄三反艦飛彈系統在通過作戰測試丶核定進入量產階段之後，中科院曾向國防部爭取在去年的台北國際航太暨國防展中公開亮相，讓國人了解國防科技成果丶提振國人對全民國防的支持與認同，不過，國防部評估認為此事過於敏感而打回票，因此增程型雄三飛彈系統亮相的時機，還要再等一等。

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