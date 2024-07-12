自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「堤豐」飛彈系統將自菲撤出 中方：應立即撤離永不佈署

2024/07/12 23:47

美國和菲律賓共同佈署的「堤豐」飛彈系統，將在9月甚至更早運離菲律賓。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國和菲律賓共同佈署的「堤豐」（Typhon）飛彈系統將在9月之前運離菲律賓，對此中國國防部新聞發言人張曉剛表示，美、菲應言行一致立即撤離並不會再佈署，並呼籲避免製造對立。

菲律賓軍方發言人德馬阿拉（Louie Dema-ala）在上週（4日）告訴外媒，「美軍目前正在運出我們在『肩並肩』（Balikatan）和『盾牌』（Salaknib）演習中使用的設備」，他表示「按照計畫，部署的『堤豐』飛彈系統將在9月或是更早運離菲律賓」。

對於「堤豐」飛彈系統的撤離，中國國防部新聞發言人張曉剛表示，美國和菲律賓最好言行一致，立即撤走並永不佈署，因為從中國的角度來看，相關武器本就不該出現在此地區。

張曉剛更進一步批判，近年來，美國不斷製造對立，破壞地區和平穩定，加深局勢緊張因此，他也呼籲美國和菲律賓兩國應該尊重地區國家的和平願望，避免製造緊張局勢，多做有利於地區和平穩定的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中