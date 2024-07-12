「堤豐」飛彈系統將自菲撤出 中方：應立即撤離永不佈署

美國和菲律賓共同佈署的「堤豐」飛彈系統，將在9月甚至更早運離菲律賓。（路透）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國和菲律賓共同佈署的「堤豐」（Typhon）飛彈系統將在9月之前運離菲律賓，對此中國國防部新聞發言人張曉剛表示，美、菲應言行一致立即撤離並不會再佈署，並呼籲避免製造對立。

菲律賓軍方發言人德馬阿拉（Louie Dema-ala）在上週（4日）告訴外媒，「美軍目前正在運出我們在『肩並肩』（Balikatan）和『盾牌』（Salaknib）演習中使用的設備」，他表示「按照計畫，部署的『堤豐』飛彈系統將在9月或是更早運離菲律賓」。

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對於「堤豐」飛彈系統的撤離，中國國防部新聞發言人張曉剛表示，美國和菲律賓最好言行一致，立即撤走並永不佈署，因為從中國的角度來看，相關武器本就不該出現在此地區。

張曉剛更進一步批判，近年來，美國不斷製造對立，破壞地區和平穩定，加深局勢緊張因此，他也呼籲美國和菲律賓兩國應該尊重地區國家的和平願望，避免製造緊張局勢，多做有利於地區和平穩定的事。

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