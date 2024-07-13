爆買14架法國二手KC-135 Metrea公司看上另類的空中加油市場

美國民間的航空航太公司Metrea 11日宣布，將大手筆收購法國空軍全部將汰換的14架KC-135系列加油機，使其一躍成為全球最大的私人加油機隊！並計畫讓首批接收的飛機在幾週內上線飛行。（圖片擷取自Metrea官網）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕民間公司一次採購14架二手汰換的KC-135是怎樣的豪賭？美國民間的航空航太公司Metrea 11日宣布，將大手筆收購法國空軍全部將汰換的14架KC-135系列加油機，使其一躍成為全球最大的私人加油機隊！Metrea看上美國本土空中加油市場及美國空軍還在苦撐KC-135的成本優勢，並計畫讓首批接收的飛機在幾週內上線飛行。

Metrea公司是一家美國的國防航空產業，協助軍方執行合作、外包任務，如公務運輸任務、飛行訓練、空中加油及電子通訊等特種任務。Metrea於本（7）月11日發布的新聞稿指出，他們在5月17日時，已與法國空軍達成協議，收購其全部將汰換的14架KC-135加油機，包括KC-135FR和KC-135RG型號，並分批交付。

請繼續往下閱讀...

新聞稿補充，此次收購的第一批11架KC-135FR，已於6月26日轉讓給Metrea，而第二批3架KC-135RG則將在未來確定的日期轉讓。

然而，新聞稿並未詳細指出這次的收購金額與部分改型的正式交付日期。Metrea公司負責人Thomas僅表示，對法國空軍、法國政府促成此次交易，以及採取大膽計畫將資產轉移給民間提供商所做的努力表達讚賞；他們也非常感謝美國國務院為其促成第三方轉移流程所做的努力，這不是一個簡單且容易的過程。

儘管這些飛機老舊，但Metrea看上美軍KC-135的供應鏈不會立即消失，況且人力市場上也有許多接觸過KC-135的美軍退役官兵，使得Metrea能夠獲得大量足夠的經驗人員，讓機隊持續再操作未來至少20年。（圖片擷取自Metrea官網）

據軍聞媒體《The WARZONE》報導，這項交易還包括為每架飛機提供翼下輸油掛艙以及輔助設備。原先Metrea即擁有來自新加坡的4架KC-135R加油機，如今再新購14架的機隊，直接一躍成為全球最大的私人加油機隊，相比另一家知名的國防承包公司Omega Air Ruefling，則擁有兩架KC-707與三架KDC-10。

報導分析，儘管老舊KC-135的後勤零組件已逐漸缺乏，但Metrea看上美軍新的KC-46加油機仍受技術困擾，遲遲無法大量交付，因此美軍要求供應商維持KC-135的後勤維保，也間接代表KC-135的供應鏈不會立即消失。況且，人力市場上有許多接觸過KC-135的美軍退役官兵，表示Metrea有非常足夠的經驗人員，讓機隊持續再操作未來至少20年。

而這些民間加油機在未來的任務定位上，Metrea表示，他們不會在西太平洋等高端戰爭中協助進行空中加油，空軍加油機會負責前線作戰，而他們則回補在美國本土上所需的空中加油任務，協助空軍更能專注的發揮其機隊戰力。

法國空軍於1964年首次開始操作KC-135F，後來又從美國空軍購買了三架二手的KC-135R，並在2010年代透過改良的航空電子設備和其他設備升級到KC-135RG版本，現階段法國空軍正打算汰換KC-135，並逐步全面換裝至AIRBUS公司的A330 MRTT加油機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法