中科院「織女星」計畫研發卡關 ADF戰機評估採購美商F414型發動機

英國BAE公司設計的新五代戰機構想，明確說明五代機常具備的匿蹤外型、內置彈艙、更強大的發動機及戰場整合數據鏈等，這些都算是五代戰機的系統件。（圖片擷取自BAE）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方現正進行ADF（新一代戰機）研發，但軍方內部也傳出中科院以「織女星」計畫為代稱進行的新型戰機發動機研究計畫，尚無法達到原先預期目標，將面臨卡關的問題。據指出，為因應ADF戰機計畫，軍方原先對籌獲發動機的規劃，是採「自力研發」與「對外採購」雙軌併行的方式處理，如今因為自行研發卡關，未來將以對外採購國際市場上發展成熟的戰機發動機為主。

我國空軍現役IDF戰機為雙發動機型式，採用的是F124發動機（美軍編號為：TFE-1042-70），單具推力為9250磅，兩具合計18500磅，而空軍所規劃的ADF（新一代戰機），同樣採用雙發動機模式，戰機推力的目標是合計22000磅以上（代表單具發動機推力至少要達11000磅以上），以符合日益複雜的空中作戰環境。

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軍方內部也傳出，軍方評估未來對外採購的戰機發動機為GE公司的F414型發動機，具有單具13000磅推力（後燃推力達22000磅），兩具合計26000磅推力，美國F-18E/F超級大黃蜂戰鬥機就是採用兩具F414型發動機。

軍方內部傳出，ADF戰機計畫的發動機，評估採購美GE生產的F414型發動機。圖為F404/F414發動機開後燃推力的測試畫面。（圖片擷取自U.S.Navy）

ADF計畫為我國新一代先進防禦型戰機計畫（Advanced Defense Fighter），目標以五代機性能為藍本設計，至少需具備內置彈艙、降低雷達反射的匿蹤外型、不排除具向量噴嘴的強力引擎（發動機）、AESA相列雷達（該雷達比傳統機械式雷達探測距離更長更精準）、機間共享資料數據鏈等更強的航電性能。

軍方人士認為，無論未來ADF戰機會考慮採用美製F414型發動機，或是中科院自研自製的「織女星」發動機，台灣仍須具備自行設計、自行製造發動機的技術，心臟部件才能夠不被人綁手綁腳，中科院代號「織女星計畫」的機密專案就是在這個原則下進行，目標克服軍用發動機的核心技術困難，若完成則對自製發動機有極為重要的幫助。

前中科院院長張忠誠曾在接受立委質詢時表示，織女星計畫目前已獲得12項熱鍛技術，準備進入中型發動機的試生產階段，至於ADF所需的大型發動機還要再繼續努力。

空軍現役IDF戰機，用的是漢翔與美國合作發展的TFE1042發動機（美方稱F125），其中中段透明內的紅色區域，是發動機最核心的高壓壓縮段，需要成熟的熱鍛冶金技術才能處理。（資料照）

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