解放軍「雙尾蠍」偵察機頻穿宮古海峽 疑參與山東艦編隊聯合作戰

日本防衛省近日又偵獲解放軍長程無人機TB-001「雙尾蠍」（下），穿越沖繩北部的宮古海峽飛往該演訓海域，疑似前往參與山東號（上）艦隊的聯合作戰。（圖片擷取自法新社、統合幕僚監部新聞稿/劉宇捷製圖）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中共解放軍海軍「山東號」航空母艦近期於沖繩東南部的西太平洋海域執行海空聯訓，引發我國與日方關注，而日本防衛省近日又頻偵獲解放軍長程無人機TB-001「雙尾蠍」，穿越沖繩北部的宮古海峽飛往該演訓海域，疑似前往參與山東號艦隊的聯合作戰；該中大型長程無人機可執行遠海多用途任務。

根據日本防衛省統合幕僚監部昨（12）日公布指出，日本自衛隊昨日偵獲中國解放軍大型偵察/攻擊無人機TB-001一架次，從中國東海飛來、穿過沖繩與宮古島間的宮古海峽，抵達西太平洋並接者往台灣南部的巴士海峽飛行。而早先8日時，日本自衛隊亦偵獲同款TB-001偵察/攻擊無人機穿越宮古海峽，抵達西太平洋地區，在盤旋後循原路折返回東海。

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此外，海上自衛隊隔（9）日亦偵獲解放軍「山東號」航艦打擊群於宮古島東南方約520公里的海域航行，並觀察確認有艦載機起降行為。相比對我國國防部10日公布的動態資訊及國防部長顧立雄所言，「山東號」航艦於我國東南部海域執行「海空聯訓」，後續並未經過巴士海峽，而是更南邊位於菲律賓北部的巴林塘海峽。

日本自衛隊12日偵獲中國解放軍大型偵查/攻擊無人機TB-001一架次（左），以及9日偵獲「山東號」航艦打擊群於宮古島東南方約520公里的海域航行（右）之比較。（圖片擷取自統合幕僚監部新聞稿/劉宇捷製圖）

由此可知，「山東號」航艦是逐漸往西南方航行，至於昨日偵獲的解放軍TB-001「雙尾蠍」無人機，也是先抵達西太平洋海域，並轉向西南方往山東號所在的海域附近飛行，推測是配合「山東艦」編隊執行遠程偵察、艦隊防空或聯合作戰。

TB-001是中國四川騰盾科創公司生產的中大型雙發動機長程無人機，可執行長航時的偵搜、攻擊任務，這款無人機以其獨特的雙尾蠍設計而得名「雙尾蠍」；其除了配備衛星通訊保密數據鏈外，還可攜帶多種高性能感測器和武器掛載。該機全長10空尺、寬約20公尺、機身高度3公尺，最大速度達約每小時300公里，最大操作高度至少8000公尺以上，連續飛行時數最長35小時，最大航程甚至可達6000公里，適合執行高原及遠海行動。

而中國在TB-001的基礎上，再升級開發TB-A「雙尾蠍A型」，近期更傳出偷偷參與了台海監偵任務。TB-A無人機在其機身後端再加上一具發動機，使它成為三引擎無人機，大幅提升短距起降、高空性能及最大功率電能等；使其最大速度提升至每小時約380公里，最大操作高度增至10000公尺，連續飛行時長達40小時，最大航程亦提升至8000公里，武器載彈量也得以再增加。

TB-001是中國四川騰盾科創公司生產的中大型雙發動機長程無人機，可執行長航時的偵搜、攻擊任務，這款無人機以其獨特的雙尾蠍設計而得名「雙尾蠍」。（圖片擷取自統合幕僚監部新聞稿）

中國在TB-001的基礎上，再升級開發TB-A「雙尾蠍A型」，該機在其機身後端再加上一具發動機，使它成為三引擎無人機，大幅提升短距起降、高空性能及最大功率電能等。（圖片擷取自騰盾公司網站）

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