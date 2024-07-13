空軍勇鷹高教機接裝出現尷尬問題 政院核定動支預備金10億元解決

「勇鷹」高級教練機大秀「大象走路」的編隊威風畫面，這也是「勇鷹」罕見的以這種編隊方式被拍攝到。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方委由漢翔公司生產的66架「勇鷹」高教機，正按計畫生產及交機，空軍岡山基地未來將成為「勇鷹」高教機的大本營，不過尷尬的問題來了，由於空軍內部預判認為113年度工程會面臨市場缺工及工程延誤等問題，113年度相關經費實際僅控編1億5千餘萬元，但實際的工程進度因為超乎預期的順利，導致經費支付出現重大的缺口，空軍透過國防部向行政院提出緊急動支第一預備金10億元來解決這個問題。

根據國防部最新送交立法院的報告指出，行政院已在今年6月同意動支，並要求國防部在動支前要依規定送請立法院備查。行政院在同意動支函中清楚明白的寫著：因應空軍岡山基地預於114年執行新式高教機換裝等因素，案經專管團隊及統包商推估工作排程，工程款計需16億餘元，惟是案前因考量設計作業期程及市場缺工等風險，113年度僅編列1億5千萬元，亟需預算挹注，以利全案推展順遂，確保接機任務無虞。

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空軍現役46架AT-3高教機規劃於114年第二季起逐步汰除，將由66架「勇鷹」高教機來接替任務，根據國軍規劃，「勇鷹」高教機將優先滿足台東空軍七聯隊需求，而高雄岡山空軍基地114年起開始接收「勇鷹」高教機。等到向美國採購的F-16V block70戰機返國進駐台東志航基地後，支援台東的「勇鷹」高教機也將進駐高雄岡山空軍基地。

空軍岡山基地預於114年執行新式高教機換裝。圖為「勇鷹」高級教練機停於地面加溫坪，目送遠方兩架準備起飛的任務機執行編隊滾行。（資料照，記者劉宇捷攝）

軍方人士指出，現役的AT-3教練機是採露天停放，而「勇鷹」高教機機體材質採用的是複合材料，不適宜露天停放，而要停放在機庫廠棚內，空軍岡山基地為了接裝「勇鷹」高教機，規劃整建相關設施，除了機庫丶棚廠之外，還包括航電綜合大樓丶航材暫存庫房丶滑行道及附屬設施等等，全案共計39億4662萬4千元，規劃到115年底前全數完工。

空軍規劃，在勇鷹高教機全數替代F-5戰機與AT-3高教機後，戰機飛行員的訓練將逐步由「三階段／三機種」精簡為「三階段／二機種」。不過，軍方人士指出，由於勇鷹高教機尚未全數交機且AT-3高教機的機況良好，目前仍維持「三階段／三機種」訓練，戰鬥組飛官先在岡山接受AT-3訓練，後赴台東部訓組的勇鷹高教機接續訓練。

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