總統賴清德登旭江軍艦 親自視察雄風二型、三型飛彈火力配置

總統賴清德（右）登上沱江級4號艦「旭江軍艦」參觀，駐足武器甲板旁，認真聽取說明官（左）介紹艦載的「雄風」二型、三型反艦飛彈之火力部署。（圖片擷取自總統府影片）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國高效能艦艇「沱江級」飛彈巡邏艦正陸續建造中，而第6艘安江艦及第7艘萬江艦也於上週舉行成軍典禮。隨著戰力陸續成形，總統賴清德今（13）日上午在前往新遷的基隆港西岸威海營區時，亦登上沱江級4號艦「旭江軍艦」參觀，並認真聽取艦載「雄風二型」反艦飛彈與「雄風三型」反艦飛彈的火力配置狀況。

總統賴清德今天上午在國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、國安會副祕書長劉得金、海軍司令唐華上將等人陪同下，到基隆港西岸的威海營區視察，除了解營區新房舍建置狀況，也登上「旭江軍艦」了解船艦設備與官兵勤務執行狀況，賴總統也駐足停留在武器甲板旁，認真聽取說明官介紹艦載的「雄風」二型、三型反艦飛彈部署，神情專注。

請繼續往下閱讀...

總統賴清德（前排左6）在國安會祕書長吳釗燮（前排左5）、國防部長顧立雄（前排右5）、海軍司令唐華上將（前排右4）等人陪同下視察基隆港西岸威海營區，登上「旭江軍艦」了解船艦設備與官兵勤務執行狀況。（圖片取自總統府網站）

在實際部署上，沱江級巡邏艦無論原型艦或後續艦，飛彈都裝設於艦體中段的傾斜式發射箱內；考量整體空間運用，後續艦新增16枚「海劍二」防空飛彈，致使第二批艦的「雄二」、「雄三」反艦飛彈數量配置有所調整，但仍會維持8枚+4枚，單艘共12枚的配置，而六艘後續艦的各式飛彈總數一樣高達168枚不變，火力相當旺盛。

沱江級量產型巡邏艦單艘配備12枚反鑑飛彈、16枚防空飛彈，火力相當驚人。（圖片取自總統府網站，記者吳哲宇製表）

沱江級艦設計即是在兼顧匿蹤的設計下，擁高速、高機動性能，並且在小巧的噸位下擁有非常強大的火力配置。海軍規劃籌獲11艘沱江級艦後續艦，分為「前6後5」共二批次獲得，目前第一批的進展順利，至於第二批的量產型的5艘，軍方人士日前指出，將依計畫起造、下水，可在2026年分階段下水。

目前，我國海軍擁有的沱江級飛彈巡邏艦合計已有7艘，分別為沱江艦（PGG-618，原型艦），以及首批量產型艦6艘的塔江艦（PGG-619）、富江艦（PGG-620）、旭江艦（PGG-621）、武江艦（PGG-623）、安江艦（PGG-625）及萬江艦（PGG-626）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法