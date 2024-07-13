中俄7/15南海聯合軍演 艦隊集結湛江軍港

中國、俄羅斯今年度海上聯合演習，首度在敏感的南海登場。兩軍艦艇編隊昨天在廣東湛江的軍港集結完畢。（擷取自「人民海軍」微博影片）

〔中央社〕中國與俄羅斯今年度海上聯合演習，將首度在敏感的南海登場。據報導，兩軍艦艇編隊昨天在廣東湛江的軍港集結完畢，15至17日展開多課目軍演，主題是「聯合應對海上安全威脅」。

中國海南海事局發布「軍事訓練」航行警告的座標顯示，中俄海上聯合軍演範圍是在海南島、雷州半島以東的領海。

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中國國防部昨天宣布，根據年度計畫和中俄雙方共識，中國和俄羅斯兩國軍隊於7月上中旬在湛江附近海空域舉行「海上聯合－2024」聯合演習。

央視新聞今天報導，參加「海上聯合－2024」聯合演習的中俄雙方兵力，12日在廣東湛江某軍港碼頭集結完畢。

報導稱，此次聯合演習旨在展示中俄雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

據報導，中俄這次在南海軍演課題為「聯合應對海上安全威脅」，分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練3個階段。海上演練圍繞聯合偵察預警、聯合對海打擊、聯合防空反導等多個課目展開聯合演練。

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯太平洋艦隊表示，7月15日至17日，「海上聯合-2024」演習將進入演練階段，俄中海軍艦艇會進行聯合防空演習，以及反潛演習。此外，俄中兩國船員還將對海上救援任務進行演練。

根據兩軍發布，中方參演兵力包括飛彈驅逐艦南寧號，飛彈護衛艦咸寧號、大理號，綜合補給艦微山湖號，以及艦載直升機、陸戰隊員等；俄軍派出響亮號、凜冽號護衛艦以及伊爾庫特號油船。

中國、俄羅斯今年度海上聯合演習，兩軍艦艇編隊昨天在廣東湛江的軍港集結完畢。（擷取自「人民海軍」微博影片）

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