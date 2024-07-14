強強聯手！英國與日本合作打造次世代戰鬥機

圖為英國主導研發的未來空戰系統，暱稱「暴風雨」（Tempest）的第6代戰機渲染圖。（取自BAE官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）與日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）再次確認雙方在「全球空戰系統計畫」（Global Combat Air Programme，簡稱GCAP）上的合作承諾。這項計畫旨在開發下一代匿蹤戰機，將取代現有的歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）和三菱F-2戰機，標誌著兩國在軍事科技領域合作的重要里程碑。

根據《英國國防期刊》（UK Defence Journal）報導，岸田首相在7月6日通話中，恭賀施凱爾新任英國首相，並強調日英關係的重要性，稱兩國的夥伴關係「比以往任何時候都更加緊密和穩固」。施凱爾首相回應這些話，表示他非常榮幸能與天皇和皇后見面，並期待與日本建立更緊密的關係。

據報導，兩國領導人一致認為歐洲大西洋地區和印度太平洋地區的安全密不可分，並強調持續合作的必要性。通話摘要中提到，「歐洲大西洋和印度太平洋的安全是不可分割的，他們重申了緊密合作的承諾」。

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他們討論的核心議題之一是GCAP計畫，這是英國、日本和義大利共同努力開發新一代匿蹤戰機的計畫，旨在取代如歐洲颱風戰機和三菱F-2等現有戰機。「兩國領導人也確認將繼續推動包括GCAP在內的合作」，摘要內容指出。

這款新型戰機預計將具備超音速飛行能力、先進的雷達系統和高度網路化作戰能力，有望大幅提升三國空軍的作戰效能。目前，GCAP計畫已經吸引了全球約9000名專業人員和1000多家供應商的參與，其中英國有600家，義大利和日本各有400家。

GCAP計畫的推進不僅體現英日兩國在軍事科技領域的緊密合作，也反映了兩國面對全球地緣政治變化時，致力於強化同盟關係的決心。這款新一代戰機的開發，預計將為三國帶來巨大的經濟效益和技術創新，同時也將在未來的空中作戰中發揮關鍵作用。

專家指出，GCAP計畫的成功，將極大地提升參與國的軍事實力和國防工業能力。這款新型戰機不僅能夠執行空中優勢任務，還可能具備對地攻擊和電子戰能力，使其成為一款多功能的空中作戰平台。

然而，該計畫也面臨著技術、資金和國際合作等多方面的挑戰，如何在三國之間有效協調、如何確保技術保密、以及如何控制成本等問題，都需要參與國謹慎處理。

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